Por temor a represalias no denuncian robos de ganado en Salvador Alvarado, Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- En la ganadera de Salvador Alvarado en los últimos años no se han informado que el abigeato sea un problema, ya que no se han recibido reporte, no obstante, Salvador González, dirigente de la ganadera en este municipio manifestó que existen los casos de robo, pero no se dan a conocer debido a que los ganaderos no reportan este problema, por temor a no saber qué hay detrás de ello.

De igual manera mencionó qué los comentarios de ganado extraviado no dejan de surgir y de igual manera no sé oficializan estos casos por lo que no se les puede dar continuidad, para que las autoridades conozcan de la existencia de este problema.

"Es algo que se ha dado menos, pero se han registrado casos, aquí lo importante sería darle seguimiento", comentó

De igual manera aseguró que en ocasiones no se dan reportes de estos casos por temor, ya que los ganaderos temen indagar qué hay detrás del robo del ganado, ya para evitar problemas o consecuencias.

En este punto mencionó que se ha dejado de dar importancia al fierro, un elemento muy importante con el que se identifica al ganado por ello recomendó a los ganaderos no dejar pasar este detalle, que es de gran importancia para localizar a ganado extraviado.