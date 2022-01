Precios en el mercado no favorecen para nada a productos hortícolas de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La jefa de Estadísticas y Estudios Económicos de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente (AARSP) declaró que se tiene una caída en los precios de comercialización de los productos hortícolas, ya que se está ante una temporada con buena producción, pero el problema está siendo el mercado, tal y como pasó la temporada anterior.

Hypatia Indira García López señaló que se están teniendo reportes de Caades y un mercado de abastos de la Ciudad de México, donde los chiles tienen un precio de 15 pesos por kilo, el pepino en 9.60 y el tomate 13 pesos, pero sin embargo, ya viendo el problema en la región, realmente como se está comercializando, son precios mucho menores que los mencionados.

Pronóstico

Comentó que es muy posible el que haya de nueva cuenta una disminución en la superficie de siembra del próximo ciclo, ya que es un segundo año que no ha sido bueno para el sector y repercute en las proyecciones que se hacen, ya que los cultivos y sus inversiones son importantes, y al no tener ganancias el horticultor, tiende a ser más cauteloso.

Reveló que en estos momentos se encuentran en lo que es el auge de la temporada, por lo que esperan que se vea una mejora en los precios, que le den al horticultor la certeza de seguir enviando.

Detalló que para que el horticultor no se vea tan afectado, necesitarían un incremento de aproximadamente un 20 por ciento en los precios, ya que los que están en este momento no dan margen de mucha utilidad.

Aseveró que tienen la esperanza de que los horticultores sigan optando por llevar a cabo la actividad, a pesar de que es el segundo año consecutivo en el que les va mal.

Manifestó que esperan que solo quede como en esta temporada, que se vio una reducción de superficie, ya que la actividad es muy importante para la región, porque deja una derrama económica con la generación de empleos.

“Si fuera tan drástico que se optara por no llevar a cabo la actividad, el próximo ciclo se contaría con muchas repercusiones, por lo que esperamos que solo quede en una disminución de superficie, como se llevó a cabo este ciclo”, externó.

Consecuencias

García López aseguró que a como están los precios en este momento, el productor está disminuyendo los envíos, ya que está en espera de que mejoren, y eso hace que se esté en el campo para que no haya cortes y que no se esté en búsqueda de su comercialización, por lo que tienen la esperanza de que no se quede producto en las tierras debido a la baja cotización, como ocurrió en 2021, ya que horticultores optaron por dejar su producto a venderlo a un costo tan barato.