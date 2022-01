Preocupa a agricultores la falta de agua en la región del Évora en Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la falta de lluvias se prevén dificultades para recolectar las cosechas de este año, según el presidente del Módulo de Riego 74-I, Andrés Urías Urías. “Es un ciclo con mucha falta de agua, probablemente vayamos a tener problemas en sacar los cultivos adelante”, mencionó.

Esto, según el dirigente, debido a la falta de lluvias y que, por ende, los niveles de la presa Eustaquio Buelna se encuentran más bajos de lo habitual, donde prácticamente no hay agua disponible para uso agrícola, solo para uso doméstico.

En vista de que la zona Centro de Sinaloa no fue favorecida con lluvias, la presa Adolfo López Mateos quedó muy baja en niveles de agua, pues no se presentaron lluvias en estos últimos meses.

“Difícilmente va a salir este ciclo como quisiéramos”, expresó Andrés Urías Urías, ya que pronosticaban recolectar arriba del 45 % del volumen de almacenamiento pero al parecer se obtendrá mucho menos.

El dirigente del Módulo de Riego 74-I mantiene la esperanza de que en los próximos meses se presenten algunas lluvias que puedan aligerar las situaciones de estrés que se suscitan entre los agricultores, pues deben responder a las exigencias de los productores por los bajos rendimientos de sus cosechas. Aproximadamente para el mes de julio o agosto es cuando termina el ciclo agrícola y al parecer no obtendrán buenos resultados.

“Ahorita todavía los cultivos están chicos, pero cuando se presente la necesidad de riego de todos los maíces, ahí es donde se va a sufrir, se va a carecer de líquido por la falta de lluvias”, comentó. Esperan que llueva antes de abril o mayo, cuando se comienza a trillar, ya que “si no llueve en estos días, vamos derechito a un problema”, dijo, pues es una cuestión estresante, pues los productores quieren sacar adelante su programa, aunque se les informe que no hay agua disponible y que, por ende, no se va a recolectar la cosecha que esperaban. “Y no es característica de este módulo nada más, pasa así en todo el valle, desde Culiacán hasta estos módulos, pero más aquí por ser finales del canal Humaya”. Andrés Urías Urías agregó que, por lo tanto, no ha habido pendientes con socios por el paso del uso del agua.