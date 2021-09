¡Preocupante! Pescadores ribereños de Angostura continúan capturando poco camarón

Angostura, Sinaloa.- La pesca del camarón en el municipio de Angostura a más de una semana de haber dado inicio todo parece indicar que no está siendo nada favorable para los hombres de mar, quienes muy ilusionados y esperanzados se adentran al mar desde tempranas horas y es que a decir de los pescadores continúan capturando muy poco camarón cuando ellos quisieran fuera lo contrario. A causa de la frustración de no obtener los resultados deseados, fue una de los motivos principales en que algunos decidieron tirar la toalla, pues a como miran la situación no les es redituable al solo estarle invirtiendo en gasolina.

Maclovio Sánchez, pescador del puerto de La Reforma, expresó que al no estar obteniendo buenas capturas decidió retirarse esta temporada de la actividad del camarón. “Fui solamente viernes y domingo y saqué nada más para comer en familia”, dijo. Así como él, argumentó que otros hombres del mar también, por la misma situación decidieron ya no ir más a pescar el producto, ya que ni quiera para los gastos de la gasolina sacaron y les es muy complicado estar laborando en estas condiciones.

El hombre de mar, a inicios de la pesca, comentaba que sus expectativas no eran buenas al no percatarse producto dentro del mar, durante su labor fue como se dio cuenta que era de esa manera.

Por otro lado, Martín Soberanes, presidente de la Cooperativa Pesquera Chunarito de Playa Colorada, dio a conocer que desafortunadamente en los días que han ido los pescadores, las capturas de este crustáceo no han sido buenas, sin embargo, siempre se adentran con la esperanza de que serán buenas. Asimismo, comentó que los hombres de mar han estado capturando entre 20 a 40 kilos lo que representa muy poco para ellos.

“Pensábamos que este año nos iría mejor con la pesca, pero no fue así”, argumentó el pescador y dijo, de igual manera, no perder la fe de que en los próximos días las cosas cambiarán a favor de ellos.

Leer más: ¡Lamentable! Fallece gerente de la Jumapaang en Angostura Rogelio Camargo

Cabe mencionar que lamentablemente desde el año anterior las condiciones de la pesca no han sido las más favorables, pues este producto representa una gran aportación para todos.