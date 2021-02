Prevé Secretaría de Agricultura mejoría en el costo del frijol en Sinaloa

Sinaloa.- Ante la caída del costo del frijol, el Secretario de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa, Manuel E. Tarriba Urtuzuástegui, se mostró positivo con expectativas de mejoría para el sector.

Mencionó que, no es una situación catastrófica, sin embargo, hace muchos años no se veía, por lo que, continúa invitando a los productores a no abaratar el producto y espera que su costo suba, al igual que su consumo, ya que, no tendría sentido tener buenos precios si el mercado no tiene demanda.

La Secretaría de Agricultura sigue trabajando en este tema con las principales organizaciones del estado de Sinaloa, quienes participan en la comercialización y apoyo al productor. Es debido a ello que se evitó una caída del precio, por lo que se ha mantenido en los últimos días entre los 28 y 30 pesos el kilogramo de frijol para los productores.

Los precios que se encuentran en el mercado hasta el momento tenía muchos años que no se presentaban, plantean que, son precios muy buenos y que se puede lograr más mientras el mercado lo pueda aguantar, siempre recordando que hay un tope, el cual lo maneja el ultimo consumidor, es decir, éstos son quienes ocasionalmente, al recibir un precio alto del frijol, optan por otras opciones tales como el frijol negro cuyo costo ronda entre los 25 pesos.

La producción tiene buenas expectativas, y esto conlleva a que el productor se vea beneficiado y por ello solicitan que se guarde para que el mercado fluya mejor. Incluso los productores agrícolas se mantienen en el acuerdo de no ofrecer el frijol a un costo menor de 20 pesos, debido a que el mercado nacional está muy escaso.

Algunos de las producciones que también resaltaron con costos que no se presentaban hace años fueron el garbanzo, maíz y trigo.

Por último, solicitó al gobierno federal que no permitan frijol importado hasta que no salgan las cosechas del estado de Nayarit, ya que, de ésta manera los productores no se verán afectados.