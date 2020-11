Prevén productores desabasto de agua para finales del ciclo agrícola en Sinaloa

Sinaloa.- La falta de lluvias en Sinaloa que dejó las tierras excesivamente secas, productores podrían tener que enfrentarse a un desabasto de agua al finalizar el ciclo agrícola actual, advirtió Agustín Espinoza Lagunas, presidente del Comité Agrario Permanente (CAP).

Explicó que al observar las condiciones en las que se encuentran los cultos, mismos que por la falta de lluvias están requiriendo más agua de lo acostumbrado, podría tenerse una dificultad durante el ciclo agrícola primavera-verano, o bien al finalizar el otoño-inviero, en especial de continuar el problema de falta de precipitaciones que se presentó durante los meses transcurridos del 2020.

Recordó que a pesar de que las presas, actualmente cuenten con menos volumenes de agua que el promedio, se a manifestado que se tiene capacidad para abastecer las tierras de cultivo del ciclo actual, por lo que el llamado es al uso responsable del líquido en los riegos, en espera de que se puedan tener lluvias en los próximos dos meses.

"Nos garantizan aunque forzadito y con las lluvias que pudiera haber en noviembre y diciembre, nos garantizan nada más este ciclo", expresó.

Por otra parte recordó que si bien no se tiene agua de este año, aún se cuenta con los volúmenes extraordinarios captados durante las lluvias de noviembre del año pasado, por lo que hay agua que pudiera garantizar los riegos, con posibilidad de tener problemas con el final de la temporada, esto en especial si no llegará a llover, además pues el calor que aún sigue en la entidad, esta provocando que se tenga más demanda de agua para poder hacer que los cultivos no tengan daños.

En torno al problema dio a conocer, que son casos como el frijol y lo que se siembra temprano, los que ya presentaron daños por el clima.

Por otra parte dijo que, por estar garantizados los niveles de agua solamente para el ciclo agrícola actual y no para el primavera-verano, se buscará que se tengan siembras que no requieran tanta agua, motivo por el cual se propuso disminuir la superficie de maíz blanco.