Producción de frijol en Sinaloa será máxima de 75 mil toneladas

Los Mochis, Sinaloa.- Este año la producción de frijol en Sinaloa apenas se situará en cerca de las 70 mil y 75 mil toneladas, muy por abajo de las necesidades del mercado, y este factor deberá permitir a los productores comercializar bajo buenas condiciones de precio el grano, afirma Guadalupe Miranda Baldenebro.

El presidente del Grupo Cintar señaló que realmente hay condiciones para que los productores comercialicen el producto a un mínimo de 30 mil pesos por tonelada, pero en el entendido que si esta cotización no se presenta de inicio deberán de guardar la producción y esperar que se registre una reacción natural en el mercado cuando la oferta disminuya.

Indicó que en esta ocasión la producción del básico descenderá por tres factores; primero, por las áreas que no lograron establecerse al inicio de la temporada por los problemas que se presentaron por las lluvias; segundo, por las afectaciones provocadas por este mismo fenómeno en los predios que ya se encontraban establecidos; y, tercero, por los problemas de plagas y enfermedades que se presentaron durante el desarrollo del cultivo.

Dio a conocer que la producción que estima alcanzarse de frijol en la entidad se obtendrá en las cerca de 40 mil hectáreas que al final se quedaron físicamente en la producción de este cultivo, de las 53 mil hectáreas que, de acuerdo a la información emitida por las Juntas Locales de Sanidad Vegetal de Sinaloa, obtuvieron permisos de siembras para este cultivo durante el actual ciclo de otoño-invierno 2021 2022.

Llamado a productores.

Miranda Baldenebro, mejor conocido como El rey del frijol, realizó un llamado a los productores a que no vendan barato el producto porque, insistió, hay condiciones para lograr de entrada un precio mínimo de 30 mil pesos.

“En resumen, estimamos que lo fuerte de la cosecha se obtendrá durante los meses de febrero y marzo, ya que en este mes de enero prácticamente no va a ver nada de producto, y van a ser entre 70 mil y 75 mil toneladas las que se van a producir de frijoles amarillos y ya no va haber más y realmente va a ser una producción muy baja, pues no va alcanzar a cubrir la demanda nacional”, destacó.

Reveló que esta situación ocasionará que incluso este año se tengan que complementar las necesidades de consumo con frijoles pintos y negros