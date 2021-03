Productores agrícolas de Sinaloa detienen la caída del precio del frijol

Guamúchil, Sinaloa.- Ulises Gaxiola Rodríguez reconoce que afortunadamente en lo general este año ha sido de buenos precios para varios productos del campo de Sinaloa, pero en los últimos días se han visto en la necesidad de aplicar diversas estrategias y gracias a ello evitaron la estrepitosa caída del valor del kilo de frijol.

El líder agrícola, coordinador Congreso Agrario Mexicano y secretario técnico del Consejo Estatal del Maíz, explica que de no haber sido por algunas medidas que tomaron en su debido momento a estas alturas les estaría yendo como en feria en la comercialización de los granos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Muchos hablan que las estrategias que llevamos a cabo son un poco tardías, pero de no haberlas establecido seguro hoy nos estuviéramos lamentando mucho, ya que estas nos ayudaron en gran medida para lograr que los precios no caigan, porque sabemos que los coyotes y los comercializadores, díganlo o no, se ponen de acuerdo”, expresó el líder agrícola.

“Qué casualidad que de repente todos salen con un precio uniforme cuando se inicia en 38 o 40 pesos el kilo y de una cae a 22 o a 20, todos por igual, seguro se ponen de acuerdo, se dice que es un libre mercado, pero al final de cuentas son sus estrategias comerciales y en torno a eso nosotros los productores también tenemos que hacer lo mismo”, añadió.

Comentó que con esta estrategia del frijol, de la mano con el Gobierno del Estado, irán caminando, ya que lo mejor de todo fue que detuvieron la caída del precio de frijol, pues en estos momentos estuviera por los sueños.

Leer más: Sin fecha para la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 en Salvador Alvarado

“Sabemos que hay desesperación en el campo porque la gente tiene necesidad de contar con recursos en sus casas y más con esta situación de la pandemia, es por ello que enviamos el mensaje de fortaleza a la estrategia, tenemos que caminar, avanzar porque gracias a Dios el precio ahí va para arriba, ahí se están viendo los resultados, tenemos conocimiento de que en la región del Évora están llegando compradores ofreciendo 30 mil pesos la tonelada”, afirma Ulises Gaxiola Rodríguez.