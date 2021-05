Productores agrícolas toman bodega en Guamúchil, piden respuesta a los apoyos prometidos

Guamúchil, Sinaloa.- Por falta de palabra en que se les haría llegar su dinero entre 8 a 15 días con la entrega de granos de garbanzo, esta mañana un grupo de productores agrícolas tomaron las instalaciones de una conocida bodega de la ciudad de Guamúchil con el fin de que se les dé la cara y sobre todo se les haga llegar sus pagos correspondientes ya que, así como ellos cumplieron en tiempo y forma de entregarlo quieren que sea equitativo.

‘‘Con mentiras no caminamos, necesitamos que nos depositen nuestros pagos para poder planear otros rezagos que traemos’’, fueron las palabras del agricultor Guamaro López Cuadras, quién externo que solamente les dicen que no les llegan los recursos. ‘‘En caso de que no nos paguen no vamos a dejar que saquen nuestro garbanzo, no nos gusta esto, pero es una medida para que nos paguen’’, dijo.

López Cuadras, dio a conocer que se retiraran del lugar hasta que se les pague, puesto a que casi a dos meses en que se entregaron las cosechas no han visto ni un solo peso lo que los llevó a reaccionar de esta manera.

‘‘Hemos decidido tomarle la bodega y que no saquen ningún grano de garbanzo hasta que no nos liquiden nuestro garbanzo y los demás productores que tienen este problema aquí con esta bodega que no les han pagado, comentarles que necesitamos unirnos a este movimiento para que nos paguen el garbanzo’’, declaró con voz firme el productor.

Así como se mencionaba anteriormente que se les había dicho que les cumplirían dentro de 8 a 15 días ya han transcurrido aproximadamente dos meses y no han visto solución alguna teniendo así el temor de que se lleven el garbanzo y nunca se les otorgue su dinero.

Ante ello los productores permanecerán afuera de la conocida bodega esperando se les cumpla como se les dijo.