Productores, angustiados por la falta de comercialización del frijol en Sinaloa

Perro finge no poder caminar para engañar a los turistas

Respecto al término de los 60 días de almacén gratis en bodega que se ofreció por Gobierno del Estado y culminó este mes, Jaime Montes Salas dijo que el productor es libre de decidir qué hacer con su cosecha, pues Gobierno del Estado no contempla ampliar el apoyo.

“Ya ahorita, a estas alturas, ya te ponen de pretexto las calidades, como ya tiene tiempo que se cosechó y si este producto no está bien almacenado o en refrigeración tiende a perder un poquito de calidad, entonces es pretexto de los compradores para bajar el precio porque no es un producto nuevo, se podría decir”, expuso Vega Román.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.