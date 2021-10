Productores chicos de Sinaloa se verán afectados con la aprobación de propuesta fiscal

Guasave, Sinaloa.- El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente expresó su posición respecto a la reciente aprobación de la Miscelánea Fiscal para el próximo año, tema en el que lamentan que los diputados federales no hayan cambiado nada de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, lo cual los decepciona por los efectos negativos que pudiera traer al campo mexicano.

Señaló que esto afectará a pequeños productores de Sinaloa porque antes no pagaban impuestos hasta un millón 318 mil pesos de producción y ahora con dicha propuesta con 300 mil pesos de producción se verán con la obligación de empezar a pagarlos.

Agregó que en la Asociación deploran que los legisladores hayan aprobado a ciegas una propuesta fiscal que afectará a quienes menos tienen, los cuales son los que se esfuerzan por hacer producir parcelas de cinco a 10 hectáreas. De igual manera comentó que están conscientes de que el golpe de los diputados federales ya está dado, pero aún no pierden la esperanza de que los senadores defiendan a los productores primarios y quede sin cambios el artículo 74 para que las personas físicas sigan como están.

“Queremos decirles a los legisladores que los agricultores no estamos evadiendo el pago de impuestos, porque si bien es cierto que estamos exentos del impuesto sobre la renta hasta cierta cantidad, eso no implica que no cumplamos con el pago de otras obligaciones fiscales, como es el pago del impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre productos y servicios,” resaltó el presidente de la AARSP.

Cabe mencionar que insisten en que en estos momentos los productores de alimentos necesitan de protección para su actividad y no nuevas cargas impositivas como pretenden hacerlo.

Agregó que está claro que en el paquete fiscal para el 2022 no existe ningún estímulo para quienes producen los alimentos que el pueblo demanda.

Baltazar Aguilasocho Montoya señalo que observan un abierto y claro interés recaudatorio, ya que esta propuesta que ahora está por discutirse entre senadores es como una cacería fiscal que no tiene precedente. “Nunca como ahora se atenta contra los que menos tienen, lo que se contrapone a la famosa frase de “primero los pobres,” manifestó.

Aseveró que en esta iniciativa los productores que se encuentran bajo el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y pesqueras, de acuerdo con el artículo 74, no pagan ISR hasta por un monto de un millón 308 mil pesos, pero de acuerdo con las nuevas propuestas, entre más pequeño eres con márgenes más bajos entrarías al régimen simplificado de confianza, pero de avanzar esta propuesta se excluiría a las personas físicas, derogando en consecuencia la exención del ISR.

También comentó que por lo tanto esta medida afectaría injustamente a los que menos tienen, porque pagarán entre 1 y 2.5 por ciento sobre los ingresos brutos, pudiendo llegar incluso hasta un 30 por ciento. Mencionó que en este sentido lo que les preocupa es que quienes forman parte de los módulos de riego, parafinancieras, fondos de aseguramiento y asociaciones de productores, los cuales son la gran mayoría en el municipio, no podrían acogerse a este régimen simplificado de confianza, lo que tendrán que tributar como una actividad empresarial así siembren una superficie mínima como de cinco o seis hectáreas.

“Esto demuestra que el gobierno federal pretende arrasar con todo sin importar que esto lesione severamente a los que menos tienen”, dijo el presidente de la AARSP.

Manifestó que lo que los lastima es que mientras pretenden aumentar la carga fiscal, siguen sin garantías y sin incentivos para hacer producir la tierra, por lo que esperan que los senadores corrijan el error cometido por los diputados federales que no se tomaron las molestias de actuar en defensa de sus representados.

Aguilasocho Montoya expresó que los lastima particularmente que el diputado Casimiro Zamora, quien nació en el Corazón Agrícola de México, y que pertenece a una familia de campesinos, haya tenido la desvergüenza de haber votado en contra de los intereses de sus representados. Agregó que lamentan que en dos meses el diputado federal Zamora Valdez haya olvidado sus promesas de defender al campo, ya que hoy ven con tristeza que solo le importa su carrera y su futuro político, sin pensar en la consecuencia que tendría el apoyar la propuesta.