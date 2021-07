Productores de Ahome preparan tierras para el próximo ciclo agrícola

Los Mochis, Sinaloa.- A 33 días del inicio de la próxima temporada agrícola de otoño-invierno 2021-2022, los productores de Ahome pusieron en marcha los preparativos iniciales de los terrenos que destinarán al establecimiento de los nuevos cultivos del año.

En un recorrido efectuado por las diversas zonas productivas de la región, reporteros de Debate constataron que predios recientemente cosechados de maíz y sorgo comenzaron a ser barbechados y rastreados con la finalidad de aprovechar los rastrojos del cultivo anterior y de esta manera aprovechar mejor la humedad que se generará con las lluvias con la finalidad de dejarlos listos para el próxima temporada de siembras que se aproxima y que se pone en marcha a partir del 1 de septiembre.

Dinamismo en actividad

Marte Vega Román, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), señaló que los trabajos que ya se emprenden en el valle para la preparación de los terrenos agrícolas hablan por sí mismos del gran dinamismo y la importancia que tiene la actividad agrícola, ya que aun cuando a estas alturas todavía no se tiene segura el agua en las presas, aun cuando hay que destacar que los embalses han tenido una buena recuperación inicial gracias al buen arranque que ha tenido el temporal en la sierra y se espera que así siga, e incluso el productor aún no sabe a ciencia cierta qué va a sembrar, la preparación de las tierras no puede esperar y esta tiene que realizarse oportunamente para poder estar en tiempo y forma para la siembra de los cultivos que se elijan.

Reconoció que en el sector hay un buen ambiente por los resultados obtenidos en el pasado periodo agrícola, pero aun hay incertidumbre por ver cómo se llegará con las presas, ya que de esto dependerá en mucho los cultivos que se establezcan.

