Productores de Angostura en riesgo de perder la siembra de cacahuate si no llueve

Angostura, Sinaloa.- Cientos de hectáreas de temporal, de siembra de cacahuate, podrían perderse en las próximas semanas en Angostura ante la falta de lluvias.

Los temporaleros de cacahuate de Angostura le rezan a todos sus santos para que los cultivos no se echen a perder por la sequía que azotó este año. Son más de mil hectáreas de temporal que se concentran principalmente en Costa Azul, que no se lograrán si no cae lluvia en los próximos ocho a 10 días, lamentó el agricultor del ejido El Playón, Reynaldo García.

Además de los pescadores, los agricultores de temporal la están pasando muy mal, ya que desde la primera semana de septiembre, que se cultivó el cacahuate, la lluvia ha sido muy escasa. En palabras del comisariado de uno de los ejidos de Costa Azul, “está muy mal el panorama”. Se estima que más del 60 por ciento de la cosecha no se podrá lograr.

El mal de todos los males, la sequía, ha puesto al límite al sector agrícola, del que dependen una gran parte de las actividades económicas de la región del Évora, y en el caso de los angosturenses es perder cuatro meses de esfuerzo e inversión.

Solo queda esperar a que suceda un milagro y que el cielo se compadezca. “Me levanto todos los días con la esperanza de ver por la ventana una nube que anuncie lluvia”, expresó con notoria desesperación don Reynaldo García.

“Están muy mal las zonas de temporal de cacahuate”, informó el director de Pesca y Agricultura de Angostura, Rudecindo Omar Obeso López, al señalar que están prácticamente en la lona, porque no van a dar la cosecha esperada.

Explicó que es en la zona de Costa Azul donde se concentra la mayoría de las hectáreas de temporal, siendo el cacahuate el cultivo más sembrado. Además de que no se cuenta con seguro agrícola.