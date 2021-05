Productores de Angostura tapan compuertas con tierra por inconformidad con el agua

Angostura, Sinaloa.- Hay un desorden en el Módulo de Riego V-II del municipio de Angostura, y además se están tapando las tomas de agua con dompadas de tierra, que no solucionarán el robo de agua, denunciaron los pequeños productores del ejido Juan de la Barrera.

Como una mala estrategia señalaron las acciones que está realizando la dirigencia del Módulo de Riego V-II en las compuertas. Ayer un grupo de ejidatarios mostró algunas de éstas en las parcelas de maíz ubicadas a unos minutos del ejido. El comisariado Ramón García y un grupo de más de 10 pequeños agricultores señalaron que con esa medida no se ordena el problema, porque “la gente va a meter trascabo, va a quitar la tierra y va volver a regar”.

Los pequeños productores del ejido Juan de la Barrera manifestaron su inconformidad por no recibir el cuarto riego de auxilio para los cultivos de maíz. Afirman que el acuerdo con el presidente del Módulo de Riego V-II, Óscar Inzunza, fue que se les permitiría usar la bomba que es propiedad del ejido en caso de que no se les pudiera hacer llegar el agua, pero con el inicio del cuarto riego la realidad fue otra, no les cumplió, pero lo más lamentable es que a pesar de que cuentan con una bomba que es propiedad del ejido, para casos de emergencia, ahora no se les permite utilizarla, pero durante más de 10 años el módulo la ha estado operando para los rescates de agua, con la condición de que se daría preferencia a los socios de la bomba, pero cuando más la necesitan en estos momentos, el presidente cambió de opinión y no atiende la solicitud de los ejidatarios.

“Dijo Óscar que mientras haya agua en el módulo hasta las piedras íbamos a jalar, y nos vinimos a gusto, pero cambió la versión, no nos atiende”, expuso José Ángel Villarreal.

El problema de fondo es un trato desigual, porque a otros agricultores se les está brindando el cuarto riego, denunciaron los usuarios, quienes señalan de un trato desigual de parte de la dirigencia, afectando a los pequeños productores y favoreciendo a los grandes. Uno de los afectados evidenció la falta de compromiso del presidente.

“Apenas empezamos a necesitar el agua porque ya caímos al tiempo del cuarto riego, y es por eso que hace 15 días tuvimos una reunión con el presidente del módulo, donde quedamos de que se les iba a dar el cuarto riego a los socios de la bomba. No miramos que se responsabilicen, y además no se ve a la dirigencia haciendo recorridos por los campos para atender la problemática y poner orden”, expuso.

En riesgo se encuentran siembras de más de 300 hectáreas de maíz de los pequeños productores del ejido Juan de la Barrera, pero se estima que habrá una gran cantidad de pérdidas. Del rendimiento promedio de una parcela, de 11 toneladas, se espera que no alcancen ni las siete.

Los agricultores advierten que se vendrá una crítica situación por la falta de agua, la mala distribución de ésta, las malas mediciones que se hicieron con el programa 70-30, al que se apegaron y cumplieron con las cuotas de agua, pero que ahora que necesitan solución les dan la espalda.