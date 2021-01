Productores de Guasave reclaman pago de maíz que les fue robado.

Guasave, Sinaloa.- Cansados de mentiras y promesas de pago que no se han cumplido un grupo de campesinos se plantaron frente al domicilio del representante legal de la empresa Prosipa, Juan Ramón Bojorquez Beltrán, para exigir que se les pague el dinero de mil 700 toneladas de maíz que la empresa comercializó sin permiso y sin dar lo correspondiente a los dueños del maíz.

Emma Aida Espinoza, una de las 29 afectadas, indicó que debido a las condiciones que la empresa ofrecía, decidieron acopiar con ellos la cosecha. No fue hasta que notaron que el volumen bajaba cuando los responsables admitieron que estaban vendiendo el producto, sin embargo no les reportaron el dinero.

“Ellos lo vendieron en 4 mil 200 pesos por tonelada, hasta eso que tuvieron muy buen precio”.La campesina señaló que por más que exigieron el pago por las buenas, sólo consiguieron un abono de un millón 200 mil pesos.

Los productores amanecieron este lunes frente al domicilio de Juan Ramón Bojórquez Beltrán, quien es apoderado legal de la empresa, con la convicción de que ya no darían más plazo para que les pague los 7 millones de pesos que corresponden. Tras dialogar y asumir el compromiso de que ahora sí, para el próximo jueves se depositará el dinero, el grupo se retiró.

Si no nos cumple, ahora sí para el jueves, nosotros no nos vamos a retirar de su casa, no es justo esto que está haciendo, robarle la cosecha a gente que no tenemos otra forma de vida es algo que no tiene nombre, no se vale y no nos vamos a dejar”, aseguró la afectada.