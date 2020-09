Productores de Mocorito pausaron investigación para saber donde se aplicó el IPR

Mocorito, Sinaloa.- Ante las pocas obras en comunidad que los productores de Mocorito han detectado, están planeando una reunión para analizar la situación y que el Ayuntamiento les dé una solución y les compruebe que están haciendo las cosas bien.

El dirigente del Comité Municipal Campesino de Mocorito, Alfonso Acedo Sánchez, dio a conocer que están esperando que la situación de la pandemia pase un poco para poder reunirse.

“Haremos una reunión para juzgarlo pero en pocos días habrá condiciones para reunirnos con las precauciones debidas y así saber más datos sobre este caso”.

Quiero conocer que el pocos días van a juntar toda la información que han recabado para darle seguimiento. Afirmó que la salida de extesorero, Jaime Angulo no les afecta en lo soluto porque ellos no le pagaron los impuestos a Jaime si no a la Ayuntamiento.

“No es un impuesto que lo demos para que lo administre una persona, simplemente es la responsabilidad del Ayuntamiento y no de las personas”.

Señaló fuertemente que los productores son los que se esfuerzan para generar este impuesto y que el gobierno solamente debe administrar y aplicarlo exclusivamente en obras en comunidades en las cuales no deben de tener color.