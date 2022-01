Productores de Salvador Alvarado, Sinaloa, anhelan no se presenten heladas este ciclo

Guamúchil, Sinaloa.- Un miedo inexplicable se vuelve el que se presenten heladas en los cultivos de Salvador Alvarado, debido a que son muchas las pérdidas que se pueden dar en caso de que se presenten, y por lo cual agricultores piden a Dios no se registren.

Conscientes de que no se han dejado venir bajas temperaturas que dañen las siembras, pero sí en que en los próximos días puede darse el caso, productores se mantienen preocupados de que se presente una helada en el ciclo.

“El temor más grande que tenemos siempre en esta temporada de frío son las heladas, por las afectaciones que pueden presentar los cultivos y que para nosotros los productores en verdad es un gran golpe, sabemos que este frío que se está sintiendo no ha sido de mucho peligro, pero nos mantenemos así, con la incertidumbre, porque no sabemos qué pueda pasar más adelante”, fue lo expuesto por el agricultor Antonio Medina Pérez.

Añadió que por el momento solo les queda pedir a Dios no se registren heladas y seguir atendiendo las recomendaciones que se les hacen.

Por su parte, el productor Rosario Cervantes argumentó que se encuentran en la etapa de que se den frentes fríos y mismos por los que temen, a como se mencionaba anteriormente, y de los que no quieren que pasen para evitar afectaciones en los cultivos.

“Aunque se diga que no se tiene pronosticado nada, no es algo seguro, porque de la nada puede llegar y nosotros sin poder hacer nada, esperemos en Dios no se presenten heladas, porque es puras afectaciones para nosotros también”, reiteró el productor.

Mencionó que lamentablemente año con año es el mismo temor por el que pasan en invierno y que en ocasiones es más fuerte que otros años.

En cuanto al productor Rodolfo García, de igual manera coincidió con los anteriores agricultores, al expresar que mantiene una incertidumbre en qué pasará los próximos días, y pidiendo a Dios con muchas ansias no se presentes heladas.

‘‘Las heladas es algo que directamente siempre nos van a pegar, con eso nosotros podemos perder mucha cosecha y en una sola helada.

Ojalá que este año estemos libres de eso, que la pasemos a gusto, sin ninguna preocupación como todos los años, aunque bien sabemos que en ocasiones se presentan inesperadamente.”

Cabe mencionar que fue en las primeras semanas del mes de enero del año pasado que en la comunidad El Salitre, perteneciente a Salvador Alvarado, cultivos tanto de frijol como de maíz amanecieron con escarcha, mismo de lo que dicen temen vuelva a pasar y verse afectados.