Productores de Sinaloa exigen pagos atrasados de la cosecha de sorgo y frijol

Por lo que además se pide al productor verificar a las empresas con las que se hace trato para cerciorarse que no sean las que han tenido conflictos en los pagos en años anteriores y evitar este tipo de situaciones.

Lamentó que el plazo para el pago de las pasadas cosechas sea de un máximo de 20 días, y se tengan casos de empresas que a más de dos meses de haber adquirido la cosecha aún no pagan.

"Nosotros no vamos a poder seguir tolerando este tipo de acciones, y se les comentó muy claramente que se aplicarían las acciones legales en caso de que incumplan, estamos ahora en esta espera esperemos que ese plazo que se convenio se pueda cumplir", reiteró.

Advirtió, que al manifestarse interés por la empresas para pagar y al manifestar problemas financieros que no permiten realizar los pagos a tiempo se acordó tolerar el plazo mencionado, pero de no cumplirse con el acuerdo se implementarán acciones legales en su contra.

