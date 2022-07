Productores de Sinaloa reportan caída en la producción de maíz de la temporada otoño-invierno

Recordó que entre los conflictos más marcados de la temporada destaca que hace pocas semanas se generó un descontrol en el cumplimeinto de contratos por la caída en los precios internacionales del maíz que se dio y se mantuvo por algunos días, lo que ocasionó que por no verse favorecidos con los precios, los productores optaron por vender por la libre en donde se generaban mejores ganancias.

"Es muy variable dependiendo de cada productor pero si hay productores que dicen que anduvieron en 15 el año pasado y hay andan en 13 y medio, en 14 o 12.800 que con buenos precios no se ve tan mal eso" reiteró.

Reconoció que esta baja en producción no llegó a generar un daño tan significativo para el productor al mantenerse hasta el momento buenos precios en el mercado internacional de granos, lo que contrarrestó las pérdidas que podrían haberse generado.

