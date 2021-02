Productores de frijol de Higuera de Zaragoza en Ahome guardan el producto en sus casas

Los Mochis, Sinaloa.- Productores de frijol de la Higuera de Zaragoza, del municipio de Ahome, comenzaron a guardar el frijol en sus casas ante los irrisorios precios a que los comisionistas o "coyotes" pretenden acaparar la producción, pues de 36 mil pesos que estaban ofreciendo por tonelada ahora solamente ofrecen entre 23 y 26 mil y eso es una auténtica burla.

Sumamente molesto, Gonzalo León, productor del grano y exsíndico de la Higuera de Zaragoza, realizó un llamado urgente a los productores a hacer un frente común contra los compradores abusivos y a no venderles la producción a esos precios porque no corresponden a la verdadera situación que muestra el mercado a nivel nacional, en donde existe un grave desabasto del producto, porque como consecuencia de la sequía que se presentó este año la producción se cayó en otras zonas del país y la verdad es que no hay producto.

Indicó que como prueba, el frijol ya cafesoso se está vendiendo a la población hasta en $58 pesos el kilo, por lo que verdaderamente no es justo que el productor se lo quieran pagar a estos bajos precios.

Gonzalo León pidió a otros compradores de frijol del país para que vengan a Sinaloa y adquieran el producto, ya que se ha comprobado que los compradores existentes en el estado se ponen de acuerdo para tumbar los precios y hundir en la desesperación a los productores.

Frijoleros de Higuera de Zaragoza optan por guardar el producto en sus casas. Foto: Debate

