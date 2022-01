Productores de frijol de Sinaloa podrían caer en cartera vencida

"Les recomendamos aguantar lo más posible, no malbaratar su cosecha, sabemos que están pasando por una situación difícil, sin embargo, de malbaratar el frijol ahorita se quedarían sin el frijol y se quedarían con las deudas, entonces hay que aguantar lo más posible", recomendó el presidente del CAP.

Destacó que el problema además del apoyo de las autoridades, es necesaria la intervención de las organizaciones y asociaciones agrícolas en el estado, además de los productores que no deben de recibir menos de 30 pesos por tonelada.

Asimismo recordó que fue hace más de un mes que se advirtió que el primer problema que se presentaría durante el 2022 era el tema de la cosecha de frijol, lo que actualmente se está dando por no haberse tomado medidas por las autoridades, como es la gestión de créditos y apoyos mediante el gobierno federal, además del resguardo de los granos de manera gratuita.

Sinaloa.- Se corre el riesgo de que los productores de frijol puedan caer en cartera vencida si no se guarda el grano y se sigue vendiendo en un precio menor a los 30 pesos, advirtió Agustín Espinoza Lagunas, presidente del Congreso Agrario Permanente (CAP) en Sinaloa .

