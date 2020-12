Productores de frijol en Sinaloa, entre todo o nada

Guasave.- Los productores que establecieron frijol en el estado de Sinaloa están prácticamente "echándose un volado", aseguró Alfredo Rosales Gámez.

Y es que el presidente de la Rama Producción Frijol de la CNC en Sinaloa, dijo que en lo que respecta al mercado todo está dado para que el grano rebase incluso los 26 mil pesos por tonelada, pero por otra parte el anuncio de temperaturas muy bajas los mantiene con las costillas apretadas.

"Realmente estamos en una posición en la que pudiéramos o tener un excelente año, porque realmente no hay inventarios de frijol y en este sentido el hecho de que en otros estados hubo afectaciones severas que mermaron la producción hace que el precio tienda a ir a la alza, pero realmente con la naturaleza no se sabe y el anuncio es que pudiéramos tener vernos afectados por heladas."

El líder campesino recordó que en estados como Zacatecas, Durango y Guanajuato la sequía hizo que en algunos casos los cultivos rindieran apenas media tonelada por hectárea.

"La realidad es que no hay frijol, incluso aquí en Sinaloa no se llegó a establecer lo que se recomendó como máximo, entonces vamos a ver, esperemos que no haya afectaciones climáticas para que tengamos un respiro con este buen precio."

Desarrollo

Rosales Gámez explicó que en general los cultivos de frijol que se establecieron del 15 al 20 de octubre tienen un desarrollo vegetativo muy bueno, además no se han visto afectados por incidencia de plaga, por ello estiman que de no haber bajas temperaturas tendrán buen rendimiento.

"Estamos a expensas de que las condiciones climáticas sean benévolas, pero la realidad es que mínimamente tenemos que visualizar que pudiéramos enfrentar afectaciones parciales, ojalá no sea así pero pues hay que asegurar los cultivos ante cualquier cosa."