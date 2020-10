Productores de frijol esperan lluvias para poder sembrar en El Rosario

El Rosario. La producción de frijol va a la baja en el municipio de Rosario, Sinaloa, aseguran presidentes ejidales y presidente del comité campesino en El Rosario, Luis Alberto Villelas Rodríguez, pues comentan que el clima, los altos costos de producción y el poco apoyo al campo tiene muy desanimado al campesino.

Señala que ha platicado con algunos que siembran este grano y le han comentó que si en estos días no llueve no van a sembrar, pues la tierra está muy seca y sería mucho arriesgar en invertirle.

Explicó que al no llover hay poca humedad y el frijol no alcanza a germinar, y las personas que siembra frijol la mayoría no tiene sistema de riego, por lo que dependen de las lluvias, las cuales han estado ausentes por casi dos meses.

Villelas Rodríguez comentó que los que siembran de temporal se basan a la humedad y esperan las lluvias que caen entre diciembre y principios de enero a las que ellos llaman las cabañuelas y las que ayudan a que salga la cosecha hasta el final.

Indicó que desafortunadamente la siembra de frijol ha dejado de ser algo que sea redituable y la mayoría lo hace por que desde siempre sus abuelos y padres han sembrado frijol en esas tierras y ellos tienen esa costumbre que ya se ha hecho una tradición, pero muchos han empezado a desanimarse.

Precio muy bajo

Por otro parte el presidente del ejido de Agua verde, Carlos Rubio Sandoval dijo no era posible que el gobierno le ponga un precio de 14 a 15 pesos al productor y en las tiendas este a 48 pesos el kilo, cuando el que más arriesga inversión y trabaja, es el campesino.

Por lo anterior añadió, muchos incluyéndose el mismo, se han desanimado y el frijol ha dejado de ser costeable, por lo que piden al gobierno garantizar al campesino un precio arriba de 20 pesos.

"El frijol para el productor debe tener un costo de arriba de los 20 pesos, para de esta forma nosotros sacar gastos y para mantener a nuestras familias"

Carlos Rubio Sandoval añadió que el campo está viviendo un caos total, pues aparte el gobierno federal a quitado la financiera nacional, que es donde muchos se apoyaban para obtener recursos y poder trabajar.

"Pedimos al presidente de la República mirar al campo, pues se están viniendo abajo muchos programas en los cuales nos apoyabamos, dentro de agricultura, ganadería y pesca" finalizó.