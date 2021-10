Productores de garbanzo de Mocorito esperan más lluvias para sus siembras

Mocorito, Sinaloa.- Pese a que las siembras de garbanzo tienen buena humedad, el director de Desarrollo Agropecuario del municipio de Mocorito, Ariel Márquez, informó que los productores han manifestado que requieren de mayor lluvia para asegurar este ciclo.

“La tierra en estos momentos tienen buena humedad, pero están esperando a que pegue una lluviecita para tener algo más seguro”, enfatizó.

Detalló que lo más probable es que les haga falta el agua debido a que la humedad no es suficiente y las lluvias no fueron generalizadas como en años anteriores.

“A pesar de que si ha llovido se requiere de más agua para que el garbanzo pueda desarrollarse como es debido y que tenga la calidad que los productores esperan para poder venderlo a un buen precio”.

Afirmó que el año anterior sembraron, pero hubo mucho garbanzo y que no tuvieron la calidad deseada. En términos generales confirmó que no fue una buena temporada debido a que la calidad de este producto no fue la esperada y esto se debió por la escasez de agua.

“El año pasado no fue una buena siembra ya que no hubo agua y la tierra se encontraba muy seca sin embargo este año se espera que llueva para que la situación no sea la misma”.

El director de Desarrollo Agropecuario enfatizó que hasta el momento no se ha definido el precio debido a que es muy temprano para abordar ese tema.

Por último, dijo que la variedad que se ha estado sembrando en la mayoría de los campos es el Blanco Sinaloa. “La mayoría de los productores que siembran en este municipio de Mocorito han optado por la variedad de garbanzo Blanco Sinaloa”, finalizó.