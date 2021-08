Productores de maíz de Ahome se quejan por alza en semilla y fertilizantes

Los Mochis, Sinaloa.- Productores agrícolas de la región de Ahome se quejan de los fuertes incrementos que ya se están aplicando a los principales agroinsumos necesarios para la realización de la agricultura, como son la semilla y los fertilizantes.

Jesús García, presidente del Frente de Defensa de los Productores Agrícolas de Juan José Ríos, dio a conocer que realmente como productores están verdaderamente sorprendidos y hasta asustados de los elevados precios que están aplicando las diferentes casas comerciales a estos insumos elementales para la agricultura, pues, en algunos casos, las alzas que se están aplicando van entre el 60 y el 80 por ciento y eso no tiene ninguna justificación.

Indicó que seguramente esto se está haciendo con el pretexto de los buenos resultados que se obtuvieron el ciclo pasado con el maíz, pero en realidad no existe una razón real para aplicar estos aumentos desmesurados porque lo que ocurrió el año pasado realmente fue un hecho extraordinario provocado por la crisis mundial de alimentos que se presentó por la sequía enfrentada en el 2020, pero nadie puede asegurar que este hecho volverá a presentarse , por lo que no existe ninguna seguridad en los precios que se obtendrán en este ciclo para el maíz, por lo que no pueden incrementar los productos de esta forma.

Incrementos

Por dar una idea de los incrementos que se están dando, Jesús García precisó que la bolsa de semilla de maíz se las están pretendiendo colocar a cerca de los 5 mil pesos, cuando la temporada pasada se los vendieron a 3 mil pesos.

Otro ejemplo se tiene con los fertilizantes, ya que el fósforo se los elevaron casi un 83 por ciento, pues el año pasado la formula 11-52 se la vendieron a cerca de los 8 mil 700 y ahora anda en 16 mil 800 pesos.

En tanto que el saco de urea, otro de los fertilizantes de amplio uso en la agricultura, el año pasado se los vendieron a cerca de 7 mil pesos la tonelada y ahora anda en cerca de los 12 mil pesos.

El dirigente agrícola lamentó que no exista ningún control del gobierno federal en los precios de los agronsumos y se preguntó “dónde está la Profeco y las autoridades que no le ponen un freno a esto”.

Insistió en que esto no puede estar ocurriendo porque de esta forma las poquitas utilidades que les quedaron con el maíz en el ciclo anterior se les esfumarán y lo peor en que se les elevarán desproporcionadamente los costos de producción y nadie puede asegurar que en el 2022 el maíz volverá a valer lo mismo.

Insistió en que hay mucha preocupación en el sector por lo que está pasando, por lo que nuevamente insistió en la necesidad de que ojalá las autoridades realmente hagan algo.