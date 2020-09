Productores de maíz de Sinaloa aún adeudan a trilladores 8 mdp

Los Mochis, Sinaloa.- Como resultado de los serios problemas enfrentado en la comercialización de sus cosechas, los productores de maíz de Sinaloa aún adeudan a los trilladores alrededor de 8 millones de pesos por los distintos trabajos realizados en el periodo, afirmó Christian Burgos Bojórquez.

El presidente de la Unión de Maquileros de la República Mexicana calificó como sumamente difícil la situación que se presenta en estos momentos en el campo, ya que, como hacía muchos años no ocurría, muchos productores, principalmente del sector social, están totalmente desanimados y muchos incluso están considerando muy seriamente salirse de la producción directa y sus tierras mejor rentarlas para cuando menos asegurar un ingreso que les permita atender las necesidades básicas de sus familias.

Indicó que la situación qué se enfrenta no es para menos, porque derivada de los serios problemas que enfrentaron en la comercialización de la gramínea, aunado a los altos costos de reproducción, muchos de estos productores se vieron obligados a malvender su maíz a bajos precios y el dinero se les fue en pagar sus créditos y en muchos casos no alcanzaron para abonar los distintos servicios realizados, lo que vino repercutir en la recuperación de los trilladores, ya que, en mayor de los casos, no han logrado recuperar todavía el total de los trabajos realizados, incluso muchos arrastran una cartera fuerte por adeudos.

Inicio de trabajo

Indicó que para los maquileros y trilladores siempre el inicio de cada ciclo agrícola es importante porque les brinda la oportunidad de trabajar en la preparación de las tierras agrícolas y en el actual ciclo de otoño-inverno no es la excepción, pues las labores ya iniciaron.

