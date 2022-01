Productores dispuestos a guardar el frijol en sus casas si no les pagan un precio justo en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Productores de frijol de la zona productora de la Higuera de Zaragoza, Sinaloa, tomaron el acuerdo de no malbaratar la producción y se dicen dispuestos a mejor guardar el grano en los patios de sus casas si los comercializadores o coyotes no les pagan un precio justo por la producción.

Entrevistado mientras recorría un predio de frijol de su propiedad en el ejido El Aguajito , Higuera de Zaragoza, el productor Gonzalo León señaló que realmente la postura asumida por los compradores, al pretender acaparar el producto a un precio de 22 mil pesos, no tiene ningún fundamento debido a que, como es de todos conocido, el programa de siembras del ciclo otoño-invierno 20211-2022 desarrollado en la entidad no se cumplió, debido a que no alcanzó a establecerse la superficie normal de siembras, por el problema de las lluvias que se enfrentaron al inicio de la temporada, además de que la producción que se obtendrá será insuficiente para cubrir las necesidades que se presentarán durante el año en el mercado.

Pidió a los compradores que se sensibilicen de esta situación y recapaciten para que les paguen un precio justo que sería mínimamente de 30 mil pesos por tonelada, considerando los altos costos de producción que en esta ocasión se vieron forzados a cubrir en el cultivo, por el alza de las fertilizantes y resto de los insumos.

Dijo que de no ser así, es preferente que al estado arriben compradores procedentes de otros estados del país para que vengan y se lleven a la producción, pero a precios más justos.

Realizó un llamado a las autoridades para que se pongan del lado de los productores y les ayuden a comercializar adecuadamente sus cosechas.

Leer más: Rechazo unánime a bases para el maíz de 41 dólares; este sábado se reúnen con Rocha Moya

El productor de la leguminosa dio a conocer que en esta importante zona de producción las cosechas de frijol en algunos predios ya se pusieron en marcha, pero que será a partir de febrero cuando se procederá a recolectar la mayor parte de la producción y de ahí el llamado de apoyo.