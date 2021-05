Productores podrían llegar a acuerdos con conocida bodega de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Tras varias horas de estar afuera de una conocida bodega de la ciudad de Guamúchil impidiendo que salieran sus granos de garbanzo, productores acordaron que el día de mañana jueves se reunirán con el responsable para tomar acuerdos y que se les haga llegar el dinero correspondiente.

Gumaro López Cuadras, en voz de todos los productores manifestó que en punto de las 09:00 hora se darán cita agricultores tanto de la ciudad de Guamúchil, Mocorito, Guasave y Angostura para hablar de frente con los responsables y hacerles llegar la inconformidad por la cual están pasando.

Mencionó que se encuentran esperanzados en que si se les cumpla con lo adeudado y no se les dé más largas puesto a que es un dinero que es muy indispensable y que lo ocupan lo antes posible.

“Somos muchos y ya es tiempo de que nos paguen o a ver qué solución le dan a esto porque tenemos miedo de que se lleven todo el garbanzo y no nos paguen y mientras no se llegue a ninguna negociación favorable no vamos a dejar que saquen ningún grano, aquí estamos hablando como de 50 millones de pesos yo pensaba que era menos, pero con los productores que les deben ya es mucho y eso preocupa”, dijo.

