Productores temporaleros de Mocorito tuvieron un negro ciclo 2020

Mocorito, Sinaloa.- Muchos agricultores de temporal de Mocorito afirman que de lo mal que les fue no olvidarán el ciclo 2020, dado a que por varios factores no sacaron los gastos invertidos para hacer producir la tierra, al contrario, quedaron endeudados para la próxima temporada.

César Gastélum, originario de la sindicatura de Rosamorada, argumenta que sin duda alguna este ha sido uno de los ciclos más negros que les ha tocado sortear, ya que la sequía en los predios, el ataque de las diferentes plagas y las muy bajas temperaturas que se dejaron sentir provocaron siniestros en la mayoría de los cultivos, y la gota que derramó el vaso fue que la poca cosecha que se alcanzó a levantar desafortunadamente no tuvo precio en el mercado.

Ahora, para paliar un poco la muy complicada situación que están viviendo en el campo temporalero, las esperanzas están puestas en el garbanzo y el frijol, ya que hay buenas expectativas.

“Este ciclo 2020 empezó con la debacle de los cacahuateros, quienes no tuvieron rendimiento ni precio, siguieron los tomateros y los de tomatillo verde, que ni levantaron el producto porque no tenía caso, al no haber dinero para pagarle a la gente para que los cortara, y seguimos los ajonjolineros, con cero rendimiento, muestra de ello es que yo sembré 35 hectáreas y en total levanté pasadito de 2 toneladas, ni para el diésel saqué”.

“Ahorita estamos rezando para que nos vaya mejor con el frijol y el garbanzo, para ayudarnos un poco en la difícil situación que nos encontramos, porque el panorama está muy negro”, afirma el productor.

