Productores toman las oficinas de la SAyG; reclaman cerración del gobierno en acuerdo de precios bases en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Inconformes por no ser tomados en cuenta en la determinación de los precios bases para el ciclo agricola 2021-2022, un grupo de organizaciones de productores tomaron las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG) de gobierno del Estado de Sinaloa exigiendo atención del secretario, Jaime Montes Salas.

Al tomar las oficinas de la SAyG en búsqueda de una reunión con Montes Salas los líderes de aproximadamente 5 organizaciones reclamaron ante el subsecretario de agricultura, Ramón Gallegos, el tener más de 45 días sin acercamiento con las autoridades estatales para tocar el tema, además se solicitó acabar con la cerración que se está teniendo por parte del gobierno morenista y tomar en cuenta a los pequeños productores en la toma de decisiones como se había planteado por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Agustín Espinoza Lagunas, presidente del Congreso Agrario Permanente (CAP) lamentó que fue durante esta semana que se realizó el primer encuentro para trabajar en la propuesta de gobierno del estado ante Segalmex para la determinación de los precios bases para el ciclo agrícola en curso, sin embargo, no se les invitó a participar, situación que en gobiernos anteriores nunca se había pasado.

Expuso que, al ser durante los primeros meses del año entrante que se realizarán los primeros cortes de frijol, será antes de esa fecha que se tenga ya establecida una base, la que a su parecer, será determinante para la rentabilidad del campo sinaloenses, ya que un solo dólar es pieza clave de que se puedan tener ganancias o perdidas por parte de los productores agrícolas ante los altos precios de los fertilizantes y semillas.

"No se están tomando medidas que deberían de tomarse, ellos se van de vacaciones hoy, regresan el día 5 aproximadamente y para el día 15 o 20 empiezan los primeros cortes de frijol, ahí viene el primer problema al que se van a enfrentar, no hay nada preparado, no saben cómo lo van a enfrentar, y mientras ellos aprenden, nosotros perdemos, ahorita es tiempo de la toma de decisiones", expuso.

Asimismo explicó que a pesar de que en la primera reunión con Segalmex efectuada en la Ciudad de México no se contó con la presencia de la secretaría de agricultura, se requiere su mediación y tomar en cuenta a todos los sectores para la determinación de los precios, esto pues se está dando prioridad al sector industrial en estos momentos.