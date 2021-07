Productores urgen se aterrice la planta de fertilizantes de Topolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Productores de la zona norte del estado de Sinaloa piden que se acelere el proyecto de construcción de la planta de Fertilizantes en Topolobampo porque al productor le urge contar con la seguridad de que tendrá un insumo seguro en cuanto a disponibilidad y más barato.

Gilberto Irazoqui Galaviz, subsecretario de organización de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, señaló que independientemente del tema ecológico y la situación que guarda los amparos, al productor le urge contar con la certeza de que ya no enfrentará problemas de desabasto, además de que recibirá un insumo en mejores condiciones de precio y si esto lo va a lograr a través de la planta de GPO por lo que resulta de particular importancia que este proyecto termine por destrabarse de una vez por todas para que en un corto plazo, el productor ya puede disponer de un insumo, más seguro, en cuanto a disponibilidad, de abasto y más barato, porque se entiende que al producirlo aquí y no tenerlo que importar de otros países, se reducirán sus costos y este beneficio debe recibirlo el productor.

El dirigente agrícola señaló que en un mes más iniciarán los preparativos para el nuevo periodo de siembras y al productor ya le gustaría contar con la seguridad de que tendrá un insumo en mejores condiciones de precio, pero sobre todo no enfrentar los graves problemas de desabasto que se han venido padeciendo temporada tras temporada y esto solamente lo se logrará cuando finalmente la planta de fertilizantes en Topolobampo comience a operar y por eso es muy importante que finalmente este proyecto terminé por destrabarse y siga adelante con los trabajos de construcción.

