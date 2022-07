Productores y líderes se contradicen por cacahuate embodegado en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Recién inicia el municipio de Mocorito las siembras de cacahuate, después de un año complicado y poco alentador, los cacahuateros se aventuraron a sembrar apenas cayeron las primeras lluvias, y mientras algunos agricultores se encuentran motivados por la nueva temporada, unos pocos se preocupan por no haber vendido la cosecha del 2021.

Sin embargo, prevalece una contradicción, pues el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Cacahuate, Paciano Mojardín, de manera oficial dijo que el cacahuate que se encuentra en bodega es para usarse como semilla en esta temporada.

Mientras que los líderes cacahuateros aseguran que en Mocorito no hay cacahuate en bodegas, sin vender, el síndico de El Valle, Ariel Márquez, comentó que en la sindicatura hay aproximadamente 60 toneladas de cacahuate que no se han vendido, un hecho que mantiene preocupados a los productores, ya que temen no vender a buen precio o ser afectados por el coyotaje, por lo que se encuentran brindándoles apoyo a quien lo requiere, con el objetivo de guiarlos hasta encontrar el mejor postor para la venta.

Detalló que esto sucedió debido a que el año pasado los precios de comercialización no fueron favorables, y por el temor de no recuperar la inversión fue que no se realizaron las ventas de la cosecha, y en la actualidad temen quedarse con el cacahuate en bodega.

Pese a que en El Valle se tienen registros de cacahuate sin vender, Paciano Mojardín dijo que por fortuna y pese a los bajos costos del cacahuate casi la totalidad de los cacahuateros lograron vender su cosecha, y destacó que no tiene conocimiento que a lo largo del municipio haya cacahuate en bodega, y el que tienen se encuentra embodegado, es porque se usará como semilla para la temporada que recién inició.

Cabe destacar que Alfonso Acedo, presidente del Comité Municipal Campesino No 13 de Mocorito, por su parte confirmó que en el municipio no hay cacahuate sin vender, por lo que al parecer ninguno de los dos líderes agrícolas ha tenido acercamiento con los agricultores de El Valle que no han vendido la cosecha del 2021.