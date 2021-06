Pronósticos de lluvias alientan a productores de la Región del Évora en su día

Guamúchil, Sinaloa.- Aunque se ha escuchado que muchos productores agrícolas de la región del Évora han manifestado no tener nada qué celebrar hoy en el Día del Agricultor, por la situación que prevalece de la sequía, hay quienes dicen no estar desanimados, dejaron en claro que verán siempre por delante y no darse para abajo a raíz de lo que está pasando.

Pese a las adversidades, agricultores dieron a conocer que los pronósticos de lluvias que han escuchado y que pudieran ser un respiro para ellos es un punto a favor que los alienta a celebrar tan importante día, que es de reconocerse, ya que son un claro ejemplo de todo el empeño y tenacidad que le meten a su labor, que sin ella las cosas no fueran las mismas, de tantos beneficios que brindan.

Ante el tema, Dagoberto Llanes Soto, presidente del Módulo de Riego 74-2 del municipio de Salvador Alvarado, reiteró que a pesar de las circunstancias por la escasez de agua buscarán de alguna manera no dejar en blanco este día.

“Vamos a salir bien, nos vamos a encomendar a la Palabra de Dios, no podemos hacer nada en contra de la voluntad de él, no debe de caer el ánimo por festejar nuestro día, tenemos que tener la fe en alto y pedir que nos vaya bien y nos favorezca”, citó.

Llanes Soto expuso que es muy importante no bajar la guardia ni dejar que se bajen los ánimos, felicitando así a todos los productores hoy por su día. No obstante, este día solo se celebró una misa en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

Por su parte, el productor Eleazar Rodríguez, quien tiene ya muchos años dedicándose a esta actividad, dio a conocer que esta no es la primera vez que batallan por el vital líquido y se las han visto negras, dejando por lado la celebración o misas como acostumbran, sin embargo, hoy se dijo que tienen la fe de que lloverá y por ello buscarán festejar de alguna manera este día significativo.

