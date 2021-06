Protestan productores de Guasave por exceso de humedad en maíz

Guasave, Sinaloa.- Un grupo de productores del municipio de Guasave se manifestaron ayer, afuera de las oficinas de la acopiadora Santa Rosa, debido a que les incrementaron hasta dos veces el costo por humedad en el maíz que entregaron en el ciclo otoño-invierno.

De manera airada los inconformes hicieron sus reclamos, pues dicha bodega les está cobrando una cuota dos veces más cara de lo que se tiene estipulado en cuanto a los porcentajes de humedad que contiene el maíz.

Argumentos

Aseguran que al entregar una parte del maíz se examina en el laboratorio para saber el porcentaje de humedad que está concentrado en la cosecha.

Yordi Cabrera solicitó a la institución cambiar el equipo por uno nuevo, que sea digital, debido a que el que tienen en la bodega ya está obsoleto, el cual puede ser modificado por los analistas debido a que a la hora de hacer la revisión de humedad, curiosamente aumenta la cifra.

“Yo le pedí al analista exactamente la misma prueba que le hizo a mis carros, me lo echó en una bolsita y me lo llevé a otras bodegas, me salía con el 14.94 por ciento, y con usted tengo la factura del 17.6 de humedad, y tengo los videos”, dijo el quejoso.

Pago

El presidente de la Anapsin en Guasave, Modesto López Leal, señaló que uno de los puntos más importantes para los agricultores es el pago de la cosecha de otoño-invierno, pero los que entregaron en esa bodega no lo han recibido.

El gerente general de la acopiadora Santa Rosa, Miguel Arámbula Pérez, señaló que se les pagará en dos emisiones y para más tardar el 15 de julio del año en curso.

“Ellos deducen que el grano no estaba tan húmedo, eso es como decir qué tan lleno está el vaso, y ellos decían que está a tres cuartos y son cuestiones que esta gente percibe, que según está más seco de lo que arroja y el aparato es el que define”, resaltó.

Asegura que una cosa es la humedad y otra es que ellos quieran trillar un día y vayan a checar unas mazorcas, pero ya que trillas todo el lote ya ves la realidad de la humedad, detalló Arámbula Pérez.

