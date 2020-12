Quien siembre sin permiso en la Región del Évora asumirá la responsabilidad

Angostura, Sinaloa.- El mensaje es claro para los usuarios del Módulo de Riego 74-I de Angostura que se arriesguen a sembrar sin permiso; será bajo su propia responsabilidad, reiteró el Presidente, Andrés Urías.

Ante la fuerte sequía que azotó a la región del Évora, se presentan fuertes problemas para suministrar el agua a los cultivos de alta y baja demanda pertenecientes al organismo agrícola en el municipio Angostura.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por lo que su presidente Andrés Urías, advirtió lo que ya se les ha hecho saber a los productores sobre las consecuencias de la problemática de escasez de agua.

“Les estado pidiendo a los usuarios a que se apeguen al programa porque las condiciones no son muy halagadoras con la sequía. Tenemos un año atípico porque no llovió nada. En los terrenos se está consumiendo una lámina de agua demasiado alta. Tenemos problemas con los rescates de agua, no hay de dónde rescatar agua, se les termina el volumen a los drenes, bombean 10 horas y pasan parados otras 12 horas”, explicó el dirigente.

El fin de año e inicios del nuevo representan una incertidumbre latente porque si no llueve en entre diciembre y enero se auguran problemas con los riegos para los cultivos de alta demanda.

“No puedo decir que se van a secar, pero vamos a tener problemas para sacar los cultivos de alta demanda”, señaló el líder agrícola.

De las 24 mil hectáreas que abarca este módulo y tres mil usuarios en promedio registrados, la cobertura que se lleva en avance de riego en tierra seca es del 70 por ciento, por lo que el resto del hectareaje enfrenta serios problemas para salir adelante.

El maíz sigue siendo el cultivo de mayor demanda en este ciclo agrícola y aunque algunos productores acordaron sembrar cultivos de baja demanda, terminan por cambiar y eso genera un desface para la cobertura de agua, ya que la demanda del vital líquido aumente y por ende se agrava la escasez.

Sin embargo, las problemáticas expuestas por Andrés Urías no son propias de la realidad que viven la comunidad agrícola angosturense, es una situación que se presenta en los módulos de riego del estado.