¡Quieren permisos para pescar! Grupo de pescadores toma oficinas de Sagarpa en Escuinapa, Sinaloa

Sinaloa.- Los conflictos que se viven al interior de la cooperativa Tata Lázaro Cárdenas en Escuinapa, Sinaloa, desde hace tres años se agudizaron y con el inicio de las capturas de camarón, uno de los grupos en conflictos se quedó nuevamente sin oportunidad de poder salir a pescar, ya que las autoridades de pesca solo otorgaron permisos a uno de los involucrados.

El grupo de pescadores inconformes se posicionaron a las afueras de las oficinas de Sagarpa, para manifestar su molestia y exigir a las autoridades competentes dar solución a este conflicto que se vive desde hace tres años al interior de esta cooperativa.

José Ismael Osuna Tiznado, líder de este grupo de pescadores comentó que al interior de la cooperativa Tata Lázaro Cárdenas se vive un conflicto interno que llevó a dividirlos en dos grupos.

“Hemos ido a Conapesca y no nos ha dado solución para trabajar el camarón, por eso el día de hoy tenemos tomadas las oficinas de Sagarpa. Son tres años que hemos luchado en el juicio, se ha gastado mucho dinero en idas a Mazatlán y resulta que a ellos les dan permisos (otro grupo) y a nosotros no y hay un proceso jurídico que hasta que no se resuelva ellos y nosotros no podemos trabajar. Pero Conapesca se lava las manos diciéndonos que ellos metieron documentación”

Osuna Tiznado hizo el llamado a la autoridad para dar atención a este problema, ya que estos conflictos pudieran agudizarse y terminar con resultados fatales, con algún enfrentamiento o la muerte de los integrantes de esta cooperativa.

“Nosotros no queremos violencia por eso estamos tomando las oficinas de Sagarpa, para que las autoridades de Conapesca nos den solución a este problema otorgándoles el permiso que nos permita trabajar”, señaló.

Conapesca otorgó permisos porque contaban con la documentación en regla

Juan Manuel Salas Barrón, presidente de la Cooperativa Tata Lázaro Cárdenas comentó que las autoridades pesqueras les otorgaron los permisos correspondientes para extraer camarón en los esteros escuinapenses, porque su documentación estaba en regla.

“El problema del porqué a ellos Conapesca no les otorgó un permiso fue porque son disidentes, nunca hicieron caso al mandato de la administración y ellos siempre quisieron ser directivos. Hay un juicio y el juez aún no dictamina nada, cuando nosotros fuimos por el permiso a Conapesca hace dos años el director Jurídico decidió darnos el permiso porque nosotros presentamos y contábamos con la documentación en regla”, explicó Salas Barrón.

La Cooperativa Tata Lázaro Cárdenas está integrada por 87 socios, el grupo disidente es de aproximadamente 22 a 25 socios y el resto están con Juan Manuel Salas que cuenta con los permisos correspondientes para extraer el camarón de los esteros escuinapense.