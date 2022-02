Ratifican a Ramón Velázquez, como presidente de la Ganadera de Coyotitán en San Ignacio

San Ignacio, Sinaloa.- Cientos de productores de distintas comunidades del municipio de San Ignacio, Sinaloa, acudieron a este evento a refrendar su apoyo al líder ganadero Ramón Velázquez, quien fue ratificado como presidente de la Ganadera de Coyotitán.

En votación general se omitió la lectura del acta anterior así como de las finanzas y control y vigilancia. En el uso de la voz el líder ganadero mencionó que se vienen tiempos difíciles y que si hay división entre los ganaderos, será peor.

Expresó que en la temporada pasada de estiaje, se repartieron 150 mil pacas de tasole, se ha avanzado con el areteo, y se instaló la oficina del Siniiga, para que los productores no tuvieran que trasladarse a La Cruz de Elota a realizar los trámites de la UPP, y evitarles gastos de traslado.

También dijo, se platicará con el comité lechero, para que la leche que es de primera tenga un valor de diez pesos, añadiendo que se está trabajando con la sanidad para levantar el estatus sanitario.

El delegado ante la Unión, Iván Ernesto Báez Martínez, entregó en comodato dos molinos nuevos, pues expresó, que se acerca el tiempo que los productores quieren moler su pastura "yo los invito a que hagan buen uso de ellas, que se junten los ganaderos, la Asociación de San Ignacio tiene tractores para que comiencen a trabajar, siempre lo he dicho, aquí no hay ganadera de arriba ni de abajo, lo que hay es de todos los productores del municipio y quiero invitarlos a que sigan así de unidos, no hay que debilitarlo por cuestiones políticas" expresó.

Así mismo, los invito a seguir trabajando para continuar trayendo proyectos productivos para sus corrales.

Por su parte el productor Luis Fernando Sandoval Morales, felicitó al nuevo comité que que tendrá a bien representar los intereses del sector pecuario más importante de San Ignacio.

Dijo, que necesitan que el ejecutivo apoye a la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, ya que las Ganadera del municipio no van a poder trabajar sin este apoyo "de ahí la historia data de que ha sido posible al llegar recursos a los ganaderos, ha habido pacas de tasole, programa de canje de sementales para mejorar la genética del ganado, apoyos de implementos agrícolas, queremos que estos apoyos sigan, y los representantes ganaderos, no va a poder dar la atención sin la mano amiga del gobierno del estado" manifestó Sandoval Morales.

En dicho evento estuvieron presentes Jorge Sajarapulos Corona, en representación del subsecretario de ganadería Alfredo Valdez Zazueta, Felipe de Jesús Velarde en representación de la Asociación Ganadera Regional Luis Fernando Velázquez, Delmer Espinoza presidente de la Asociación de Elota, y José Luis Leyva Banda representante del Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones del estado de Sonora.

Después de saborear una Rica comida, los invitados participaron en una rifa donde los obsequios fueron desde un semental de registro, borregos de raza pura, carretillas, rollos de alambre, alimento para ganado, palas, etcétera.