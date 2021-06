Recomendaciones para cuidar el agua y conservar tu área verde urbana

Sinaloa, México.- En este tiempo en que la sequía afecta a todo el país es indispensable cuidar el agua y hacer un uso responsable del líquido. Pero mantener jardín o área verde aún es posible. Érika Pagaza Calderón, coordinadora científica de Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, bióloga, maestra en ciencias con especialidad en Botánica y Manejo de Recursos Naturales, brinda algunas recomendaciones para esta situación.

“En esta temporada de más calor y menos disponibilidad de agua, y que además el pronóstico todavía es incierto porque el mapa de la sequía ya nos ubica dentro de las zonas que van a vivir algunas sequías mucho más agresivas, lo más importante es que si quieres mantener sano tu jardín, usemos de manera muy sustentable el agua”, afirma la botánica.

Acciones

Podemos empezar con realizar los riegos nocturnos, que es un riego en el que las plantas pueden aprovechar mejor el agua, se deshidratan menos porque se evapora menos cantidad de agua y entonces también de esa manera puede aprovecharse con más facilidad para las plantas. “Desde las siete de la tarde en adelante ya es muy buena hora para empezar a regar porque ya baja el calor, ya no hay tanto sol, y la cantidad de agua que va a estar disponible para cada una de las plantas va a ser mayor”, explica Érika Pagaza.

Y añade que si se riega durante el día va a haber una gran parte de agua de ese riego que se va a perder por evaporación, y aparte, si riegas durante el día el agua que sale de la llave puede estar tibia o hasta caliente, o muy caliente, lo cual no es nada bueno para las plantas, hay que esperar a que ya se refresque y entonces realizar el riego.

Es muy importante para tener un jardín sustentable, elegir con cuidado las plantas. Si te gustan mucho las plantas tropicales puede ser que sea un área pequeña o que tengas tus plantas tropicales en macetas, o plantas que requieren muchísima agua que las puedas tener en cantidades pequeñas y en una dimensión pequeña, porque si no el jardín se vuelve muy demandante.

“Puedes combinar con plantas suculentas, que además son muy bonitas y requieren menor riego, requieren una menor cantidad de agua y además puedes variar con un montón de formas colores, se pueden ver muy bonitas”, recomienda la coordinadora científica.

Elegir plantas que toleran la sequía y que necesitan menos riegos, por ejemplo, están las cactáceas, una diversidad de plantas que hay en día hay para que puedas tener un jardín muy bonito con muchas flores muy variado en formas.

Fijarse en la ubicación de los árboles en las casas. “Si nosotros tenemos un árbol, puede ser un árbol relativamente de buen tamaño, porque si nosotros elegimos un árbol muy grande, además del mantenimiento y el riego que requiere, puede dañar las infraestructuras, puede meterse al drenaje, las raíces se pueden meter a los cimientos, por eso es muy importante conocer el tipo de plantas que vas a tener en tu jardín, cuánto riego requieren, cuánta fertilización, hay que preguntarle a un experto”, indica Pagaza Calderón.

Más árboles, menos pasto

En esta época de esta sequía tan tremenda es muy importante también disminuir la cantidad de pasto que estamos utilizando. “México no es un lugar apto para tener áreas tan grandes de pasto ornamental porque la mayor cantidad de áreas y de tipo de vegetación que se tiene son del tipo más tolerantes a la sequía. El uso de pasto de manera muy extensiva demanda muchísima agua y muchísimo riego, por lo que la sugerencia es que sea menos pasto y muchos más árboles, árboles nativos”, enfatiza la experta. Cuando ustedes se rodean de árboles la casa va a estar fresca el patio se puede ver muy bonito con adoquines, con plantas en macetas, de tal manera que se disminuya ese uso de pasto. No se recomienda el uso de pasto artificial porque el contacto con la naturaleza es muy importante y hay que rescatar el uso de el uso de plantas naturales y descartar el uso de plantas artificiales, de plástico, sintéticas, que no generan este vínculo y no te dan para nada los beneficios de las plantas naturales, no generan oxígeno, no captan los gases de efecto invernadero, etc. “Y finalmente son plásticos que contaminan, que se van degradando con el sol, más con las temperaturas tan altas que se dan aquí en el estado, entonces no son nada recomendables”, declara la botánica.

