Recursos de Inspección y Vigilancia para sector pesquero de Sinaloa fueron desviados, asegura diputada

Sinaloa.- La diputada local del distrito 24 de El Rosario y Escuinapa, Rosario Saravia dijo que para rescatar al sector pesquero se debe trabajar de manera conjunta con los pescadores del sur de Sinaloa y como autoridades estar muy pendientes que los recursos que sean asignados a los diferentes rubros prioritarios sean verdaderamente aplicados y no se ejerza desviación de recursos como se efectuó la legislatura pasada.

Rosario Sarabia acudió al llamado efectuado por la Federación de Cooperativas del Sur de Sinaloa en donde se reunió con su líder Jorge García Santos y representantes de las diferentes cooperativas agremiadas a esta organización.

Durante dos horas y media los pescadores plantearon las diferentes problemáticas que aquejan a su sector, que va desde el azolvamiento de las zonas pesqueras, las malas temporadas que han vivido en los últimos años, las afectaciones generadas por la construcción de la carretera del Valle de la Urraca y la nula vigilancia registrada en esta temporada de zafra.

“Estamos aquí reunidos con el sector pesquero de Escuinapa, ellos tenían la inquietud de exponer algunas de las problemáticas que tienen al interior de sus cooperativas, pasándonos al contexto general, estuvimos revisando cuál es el tema prioritario que realmente lacera al sector y el único compromiso que hicimos es trabajar en equipo, y que realmente se erradiquen las prácticas que llevaron al deterioro de esta actividad que es la corrupción y el ser permisivos para que al interior de las cooperativas se den prácticas irregulares”, expresó la diputada de El Rosario y Escuinapa.

Añadió que se hizo un etiquetado en la Legislatura anterior exclusivo para un estudio generalizado para la zona sur de Sinaloa y otro para vigilancia, cuando el Congreso hace un etiquetado no lo pueden utilizar para otro rubro y el gobierno que antecedió no lo aplicó para lo que fue destinado y ellos daban el argumento que se aplicó ese recurso en motores, cuando se sabe que el programa de equipamientos de motores no es prioridad y si se etiquetó a vigilancia fue porque era de carácter urgente.

Representantes de las diferentes cooperativas | Foto: Debate

“No sabemos dónde quedaron esos recursos, son aproximadamente 3 millones de pesos y la vigilancia fue nula, ya se hizo la revisión y el secretario hizo la comparecencia ante el Congreso. Lo que buscaremos que en lo subsecuente no suceda lo mismo, no es que como diputados hagamos el etiquetado de recursos y ya; es darle curso y seguimiento al destino del mismo”, enfatizó.

Los planteamientos de los pescadores fue la burocracia que prevalece en los trámites administrativos para hacerles entrega de permisos o concesiones, ya que tienen detenidos trámites desde hace varios años.

Comentó que también se tiene un problema que se dio de una solicitud para un permiso de impacto ambiental, que quedó inconcluso porque no se aplicó la parte que le correspondía al Gobierno Estatal y esto mantiene detenido una obra de dragado que se requiere en una de las zonas de pesca de este municipio.

Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal asistió a la reunión en donde estuvo la presidente y añadió que su gobierno brindará todo el apoyo posible para que este sector tan importante se reactive y se fortalezca.