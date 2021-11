Reeligen a Agustín Espinoza Lagunas como coordinador del CAP en Sinaloa

Además dio a conocer que a las once organizaciones que integran el CAP, se sumarán tres más, la Coordinadora Única de Productores de Sinaloa que encabeza Emilio González Gastélum, la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera del Estado de Sinaloa (Anapsin) que dirige Alejandro Cervantes Sotelo, así como el Frente de Defensa Sinaloense de Mujeres Agropecuarias y Pesqueras (Fdsmap) que dirige Armando Uribe Godínez.

El coordinador del CAP Sinaloa, agradeció a los dirigentes de las once organizaciones de productores adheridas a ese organismo, por la confianza que le brindan de nuevo para seguir empujando unidos en un solo frente la lucha por la rentabilidad y productividad de la actividad primaria.

