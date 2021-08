Reportan ganaderos de Sinaloa severos daños y la muerte de ganado por Nora

Sinaloa.- Muerte de ganado, daños en cercas perimetrales arrastradas por el agua que trajo las lluvias de Nora y posiblemente afectación en la infraestructura de las ganaderas en los municipios de la entidad, es el saldo que reporta el sector, expuso Luis Fernando Velázquez Serrano, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS).

Explicó que debido a la misma contingencia que se está viviendo en algunas comunidades en dónde la creciente de agua de los arroyos no deja ingresar a los ranchos para localizar las cabezas de ganado que fueron arrastradas por la corriente, aún no se cuenta con una cifra preliminar de daños, pero se tiene conocimiento que son mayores.

Especificó que en el caso de los productores afectados con cabezas de ganado que fueron arrastradas por el agua, se está pidiendo que soliciten de inmediato el seguro del Fondo de la Confederación de Organizaciones Ganaderas en las oficinas centrales de la Confederación Nacional de Asociaciones Ganaderas en México para que se cubran las pérdidas por muerte de animales, mismo con el que cuenta cada ganadero organizado .

Explicó que para hacer válido el segundo se requiere tener identificado el animal y cumplir con los requisitos, además estar dentro de las organizaciones en los municipios, trámite que se tiene que realizar por el afectado, sin embargo, por las situaciones climáticas muchos de los productores aún desconocen la magnitud de las pérdidas.

"No han tenido oportunidad los ganaderos de hacer un recuento de las cabezas de ganado y constatar las pérdidas reales que tuvieron, ahorita lo que estamos haciendo es pedirle a los productores que vayan haciendo su reporte con las posibles pérdidas que tuvieron a las oficinas centrales que estan en la Confederación Nacional de Asociaciones Ganaderas en México", expuso Velázquez Serrano.

En cuanto a la falta de alimento explico que se espera que las lluvias generen suficiente crecimiento de pastura para que no se tenga carencia ya que pasen los daños por inundaciones en los municipios afectados.

Leer más: Inundaciones por Nora arrastraron 3 mil hectáreas de granjas de camarón en Sinaloa

"Hay gente que me está diciendo, sobre todo en San Ignacio que les llevó vacas el río, pero posiblemente estén bien, no sabemos, porque las que puede que estén bien no las han encontrado porque puede que estén en el monte", reiteró el presidente de la UGRS.