Requieren capacitar a pescadores para recuperar acreditación de camarón para exportación a EU

Escuinapa.- El que México haya perdido la certificación del camarón ribereño para exportar a Estados Unidos es un duro golpe a la economía del país, por lo que se requiere unir fuerzas y trabajar coordinadamente el sector pesquero y los tres niveles de gobierno para revertir esta decisión que afecta principalmente a los estados con mayor producción que son Sinaloa y Sonora.

Edgar González Zataraín, diputado local, presidente de la comisión de pesca en el Congreso del Estado dijo que la noticia emitida por Estados Unidos, de cerrar sus puertas al camarón de altamar de México, era una noticia que ya se había visualizado y se había advertido a las autoridades de pesca y a este sector, sin embargo siguieron incumpliendo con la norma para el cuidado de las tortugas, una especie que se encuentra en peligro de extinción.

“Que Estados Unidos haya cerrado la comercialización al camarón de altamar mexicano es una duro golpe que afecta a todo el país, pero especialmente a Sinaloa y Sonora porque es donde está la flota más grande del pacifico”, expresó el diputado local del distrito 24 de El Rosario y Escuinapa.

Dijo que afortunadamente la temporada 2020-2021 la alcanzaron a librar, pero definitivamente se vienen dificultades para el próximo ciclo de pesca, y esto sin duda afectará la economía porque se les va a dificultar poder comercializar la producción, lo que puede generar que se devalué el precio del camarón de altamar.

El diputado aclaró que el cierre de la comercialización de camarón a Estados Unidos solo se aplicó al de altamar, el rivereño y el de acuacultura se podrá exportar sin problema.

“El cierre a la comercialización de camarón de altamar se debe a que a pesar de las advertencias que se tenía de Estados Unidos en el tema de la supervisión de que no estaban encontrando un apego a las normas para lo que tiene que ver con los excluidores de tortuga, hubo advertencias anteriores y se hizo caso omiso por lo que se aplicó esta sanción, que ya se había advertido”, enfatizó.

¿Qué fue lo que pasó?, “Que se dejaron de dar los cursos de capacitación que se daban a los pescadores, de concientización que se venían dando en el pasado, se dejó de tener a los inspectores que van en los barcos y que son los encargados de vigilar que la tripulación cumpla con la norma”.

Dijo que este tema ya se había comentado de que no se estaba cumpliendo con la norma, con los cursos de capacitación y no se estaba revisando el tema de la inspección en las embarcaciones, por lo que esto sabían de antemano que terminaría mal, y ahí están las consecuencias, no es hora de buscar culpables, es mejor trabajar en conjunto para buscar un esquema en donde se comprometan pescadores y autoridades federales y de Sinaloa para trabajar en la concientización y capacitación del sector pesquero que permita recuperar la certificación del camaròn ribereño a Estados Unidos.