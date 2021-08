Resiembran 4 millones de alevines en presas del norte de Sinaloa

El Fuerte, Sinaloa.- Un total de 4 millones de alevines han sido resembrados en las presas de El Fuerte y Sinaloa municipio con el fin de incentivar la economía de alrededor de mil 200 fortenses y sus familias que viven de la pesca.

Los vasos de las presas Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez y Aarón Blake Aguilar recibieron durante los últimos meses la repoblación de la tilapia en desarrollo por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa, con lo que, junto con la buena temporada de lluvias que se está presentando, se sientan las bases para que tanto pescadores como quienes se dedican a la agricultura tengan un desahogo en su economía.

Mejor panorama

Arnulfo Aragón Galaviz, subsecretario de pesca deportiva del Ayuntamiento de El Fuerte, manifestó que desde que inició el temporal de lluvias el panorama por fortuna está cambiando en bien de los diferentes sectores productivos aquejados ya por la intensa sequía que estaba ahorcando financieramente a las familias de El Fuerte.

“De hecho, aunque hablamos en mayo de este año que se vedaría la pesca para que no se sacara la poca tilapia que había, en realidad no pasó así porque con esto de la sequía no nos pareció justo quitarles su sustento a los pocos que querían pescar”.

Y es que mientras la tilapia se desarrolla y toma el peso adecuado, el resto de los pescadores prefiere mantenerse ocupado en la siembra de temporal con ajonjolí o cacahuate, principalmente.

El también permisionario de la Josefa Ortiz de Domínguez manifestó que por el momento esta obra hidráulica guarda alrededor del 15 al 17 por ciento de su almacenamiento total, pero que se espera que aumente sustancialmente con el traspase de agua de la Miguel Hidalgo que tradicionalmente se lleva a cabo durante el mes de septiembre.

“Además, con la buena recuperación que está teniendo la Huites, que ya va como por el 65 por ciento de su almacenaje, muy seguramente más adelante tendrán más agua las dos presas de abajo, en El Fuerte, la Miguel Hidalgo, conocida como El Mahone, y la Josefa Ortiz de Domínguez o El Sabino”.

Recursos

Por el momento, agregó el funcionario, están a la espera de un apoyo de redes para la pesca de tilapia por parte del Gobierno del Estado, recurso que esperan que se concrete dentro de alrededor de 15 días.

En torno al programa Bienpesca, indicó que en su mayoría ya fue dispersado entre los pescadores, y que se espera que a más tardar en diciembre se cubra al total de los rezagados, “a unos no les depositaron, a otros la tarjeta está en Culiacán y no la han entregado, pero estamos esperanzados a que sea como el año pasado, cuando en diciembre se cubrió a este grupo”.