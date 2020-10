¡Los 50 motivos para enjuiciar a Obrador! Segunda de tres partes

Le tomamos la palabra a la Suprema Corte y, para no esperar a que López Obrador se convierta en expresidente, proponemos 50 razones por las que hoy debe ser llevado a juicio político el presidente mexicano.

20.- En 2007, López Obrador impulsó a Greg Sánchez como alcalde de Benito Juárez, Quintana Roo, quien luego de escándalos de corrupción fue detenido, en 2010, por presuntos vínculos con Los Beltrán Leyva y Los Zetas. En 2013, luego de negociaciones de AMLO, Greg fue liberado, dejó el PRD y el PT y en 2018 fue candidato a diputado federal por el PES.

21.- En abril de 2012, durante un baile en Zacatecas, integrantes de la Banda Jerez fueron detenidos por presuntos vínculos con Los Zetas, en un operativo para capturar a Heriberto Lazcano (el Lazca).

A pesar de los presuntos vínculos criminales, el líder de la banda, Marcos Flores, fue candidato de Morena a diputado federal en 2018.

22.- El 24 de enero de 2014, el columnista de Excélsior, Adrián Rueda, reveló en su entrega para ese diario –titulada Diputado Narco es de AMLO–, que el diputado local al Congreso de Morelos, Alfonso Miranda Gallegos, es un conocido narcotraficante y que pertenece a la banda de Los Rojos.

Así lo explicó:” De acuerdo con Excélsior en ese estado, el exalcalde de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, es acusado de proteger al grupo delictivo de Los Rojos, cuya cabeza es su sobrino, Santiago Mazari.

“Sobre la postulación del narcotraficante, la dirigente estatal del PT, Tania Valentina, aseguró que su partido lo postuló por órdenes de López Obrador, y que fue el propio tabasqueño quien se lo presentó.

“La dirigente insistió que Miranda Gallegos no llegó solo al PT, sino con un grupo muy amplio, de Amacuzac, y que luego que AMLO lo recomendó, llegó Martí Batres a pedir una candidatura para él porque el PRD no le había dado nada. Lo más grave del asunto es que las acusaciones contra Miranda gallegos salieron del propio grupo de AMLO, no de los opositores”.

23.- La extorsión política es otra veta de las transas de López Obrador largamente probadas en este espacio. En el “Itinerario” del 29 de octubre de 2008, titulado: ¿Y los 9 Mil Millones, Andrés?, revelamos que el 11 de febrero de 2004, en la sesión de la Comisión Permanente, el senador Juan José Rodríguez Prats y el diputado Manuel Camacho protagonizaron un debate histórico. ¿Por qué histórico?

Porque desde la tribuna, el panista exigió al perredista que sólo dijera “¡si o no!”, que, como regente del DF, le había entregado 9 mil millones de pesos a López Obrador, para desalojar el Zócalo, en 1992.

Camacho reconoció que entregó esa cantidad de dinero a AMLO, quien junto con campesinos tomó el Zócalo con la exigencia de una indemnización por la contaminación de sus tierras, por derrames de Pemex.

24.- Aún más, en 2006 apareció el libro Mesías mexicano, de George Greyson, investigador de la política mexicana, quien entrevistó a Camacho sobre la entrega de dinero público a Obrador (Págs. 91 y 92) y confirmó que todas las movilizaciones de AMLO eran una extorsión.

25.- No fue todo. En noviembre de 2019, el diario Reforma entrevistó a Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quien también confirmó que en 1991 fue testigo de que Manuel Camacho –con la anuencia de Carlos Salinas–, entregó a Obrador 150 mil millones de pesos, a cambio de levantar el plantón en el Zócalo del DF.

26.- Apenas el lunes 24 de agosto del 2020, el columnista, Macario Schettino, reveló en su entrega para El Financiero, que fue testigo del uso de dinero público del Gobierno del DF a favor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, en las 100 colonias más pobres de la capital del país. Dijo que la instrucción salió de la jefa de Gobierno, Rosario Robles, hoy presa de manera ilegal por órdenes de AMLO.

27.- Hoy la historia se repite y, con dinero público, la pareja René Bejarano y Dolores Padierna regalan despensas en las colonias más pobres de la CDMX a cambio de la credencial de elector.

Según el diario Reforma, Bejarano y Padierna financian la entrega de despensas en camionetas tipo Van, en las que militantes del Movimiento Nueva Esperanza –filial de Morena– piden a las personas la credencial de elector, les toman una fotografía y les exigen revelar su pertenecen a un partido político. Propaganda a favor de AMLO, con dinero público.

28.- Semanas después de que Obrador llegó al Gobierno del DF, entre la burocracia capitalina había una seria indignación por los cobros forzosos de por lo menos 10 por ciento del salario de los trabajadores.

El 7 de mayo de 2017, el diario digital Letra Roja publicó el siguiente testimonio de un trabajador del GDF: “La verdad es que desde que anunció un “Gobierno de austeridad” sabíamos que algo no estaba bien. Andrés se metió con el salario de los trabajadores. Le decían diezmo, pero no era opcional, todos daban dependiendo de cuánto cobraban por lo menos un 10 por ciento de su salario.

“A veces hacían rifas, y cada quien compraba su boleto, para todo era un precio diferente, entre más ganaban, más costaba el boleto, pero nunca rifaban nada. Todo ese dinero en efectivo se juntaba y se le llevaba al primo de Nico, un señor llamado Rafael Marín Mollinedo, que era director general de Servicios Urbanos. Nadie sabe qué le hacían al dinero”.

29.- El engaño de la rifa se repite hoy, 20 años después, cuando el presidente promueve la rifa de un avión que, en rigor no será rifado. Lo cierto es que asistimos a una nueva estafa de López Obrador a los ciudadanos.

30.- Retomamos el tema de la estafa y el robo a los trabajadores del DF, en el “Itinerario Político” del 28 de mayo de 2017, además de documentar los videos Eva Cadena recolectan dinero para López Obrador.

Así concluyó aquel “Itinerario Político”: “En cinco años, AMLO robó a manos llenas en el DF y todos callaron. ¿Qué hace falta para que la autoridad electoral entienda que Obrador es un “huachicolero” de dinero público?”.

31.- Sobre el mismo tema, apenas el lunes 24 de agosto del 2020, el columnista José Contreras recordó en su entrega de “En la Mira” –en el portal La Otra Opinión–, que luego que ser exhibida un video en donde recolectaba dinero para AMLO –en mayo de 2017–, la señora Eva Cadena señaló como la principal recolectora de Obrador a la señora Roció Nahle.

A nadie le importó el tema, a pesar de que también se ofrecieron pruebas y que no pocos “morenistas” confirmaron las extorsiones de Nahle. Hoy, la señora Nahle es secretaria de Energía del Gobierno de AMLO.

32.- Luego de que aparecieron los videos de Pío López recibiendo dinero, Claudia Sheinbaum, hoy jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró en conferencia de prensa que ella también aportó donativos a la causa de AMLO.

Lo que no dijo es que, en realidad, desde el Gobierno del DF desvió miles de millones de pesos. Y como prueba, 14 de septiembre de 2017, el entonces diputado del PRD, Raúl Antonio Flores, calificó a Sheinbaum, en diversas entrevistas, como “recaudadora de altos vuelos”.

Así lo dijo: “Ella tiene años ocupándose de recaudar y administrar los dineros para AMLO, por ello es pieza clave en el equipo de trabajo del líder nacional de Morena”.

Y hasta explicó la metodología: “En reuniones de empresarios vende promesas de que no habrá consecuencias en la concertación de contratos y movimientos de obras públicas. Por ejemplo, en los Segundos Pisos, ella se encargó de la diplomacia económica para obtener los recursos financieros que necesitó AMLO para sostener su campaña por la Presidencia. Y a la fecha no hay transparencia en los movimientos y saldos de esta obra vial”.

33.- Apenas en junio del 2020, López Obrador nombró como nuevo titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado al abogado Jaime Cárdenas Gracia, esposo de María de la Luz Mijangos, quien en medio de impugnaciones llegó a la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción.

Lo simpático es que la pareja de brillantes abogados difundieron entre columnistas de distintos diarios –entre 2005 y 2006–, el desvío de miles de millones de pesos de los Segundos Pisos a la campaña de AMLO. No pocos periodistas tienen en sus archivos dichos expedientes.

34.- Tres meses después, en septiembre del 2020, el abogado Jaime Cárdenas renunció al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en medio de denuncias de corrupción sin freno. Un escándalo que se encargó de sepultar el Congreso, maniatado por el presidente Obrador.