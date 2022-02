Rinde su primer informe de labores la Asociación Ganadera Local de San Ignacio

San Ignacio, Sinaloa.- El Consejo administrativo de la Asociación Ganadera Local de San Ignacio, Sinaloa, como ya es tradición, brindó su primer informe de labores.

En el uso de la voz, Ignacio Zúñiga Manjarrez, presidente de la Asociación, indicó que se han abocado al tema de la sanidad y que se ha cumplido con los ganaderos con al apoyo de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

También dijo, se ha avanzado en el areteo del ganado, para llevar un mejor control y que el ganadero se pueda actualizar, e indicó que ha habido mucha demanda de alimento para ganado en la Asociación, misma que se ha estado atendiendo sin contratiempo.

Agregó que la Asociación cuenta con maquinaria propia, la cual tuvo que ser reparada cuando estuvo al frente de la misma, Iván Báez Martínez, puesto que esta es muy necesaria para apoyar al productor.

Además se atacó el problema del estiaje, con el acarreo de alimento de otros municipios a bajo costo, así como con la perforación de pozos profundos y la creación de bordos abrevaderos, con lo que se pudo frenar la muerte de ganado, y se gestionó equipo agropecuario para los productores del municipio.

Báez Martínez, delegado ante la Unión, llamó al sector a mantenerse unidos, ya que dijo, los ganaderos del municipio son uno solo, por lo cual no debe de haber divisionismos, ya que con esto solo afectan al sector.

Señaló que gracias al programa piloto en San Ignacio del canje de sementales, se logró mejorar la genética del ganado, y este sirvió de ejemplo para que se realizará en todo el estado, y ahora ya hay quien acude al municipio a adquirir animales.

Así mismo hizo el anuncio de la entrega al Consejo de la Ganadera, de dos molinos en comodato, para que ahora que se aproxima la temporada de estiaje, los productores puedan, junto con el préstamo del tractor de puedan moler su alimento.

Mientras tanto Ramiro Humarán Rodríguez, tesorero de la Asociación, brindó a detalle los conceptos de ingresos y egresos, siendo un total de 5 millones 264 mil 83 pesos de ingresos entre alimentos, vacunas, farmacia, cuotas y registros de fierro.

Mientras que de egresos fueron 5 millones 247 mil 632 pesos, entre sueldos, luz, agua, teléfono, papelería, alimento, farmacia, vacunas, guías y alfalfa.

Quedando pendiente a proveedores 72 mil 950 pesos y farmacia 70 mil 752 pesos, mientas que el saldo de cuotas que es de 16 mil 451 pesos, se utilizará para gastos de asamblea.

El ex alcalde Luis Fernando Sandoval Morales, también ganadero, fue el encargado de clausurar este evento no sin antes brindarles un mensaje a los presentes, dónde destacó el mal momento por el que está pasando el sector agropecuario, y los llamó a no bajar la guardia, ya que se tienen las esperanzas que este se recupere.

En esta ocasión por motivos de la pandemia de Covid-19, el evento se llevó a cabo con pocos ganaderos, quienes disfrutaron de una comida y participaron en una rifa de diferentes artículos.