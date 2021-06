Robo “hormiga” de maíz en Angostura es un problema sin erradicar

Angostura, Sinaloa.- Un cuento de nunca acabar se ha vuelto el robo “hormiga” de maíz en el municipio de Angostura, el cual ha mantenido a los productores en alerta año con año y esta temporada no ha sido la excepción.

Óscar Inzunza Inzunza, presidente del Módulo de Riego V-II, expuso que tras generalizarse las cosechas de maíz no se han presentado despojos, pero lo que sí no tiene fin alguno es el robo “hormiga”, el cual puede irse incrementando y el cual no quieren y buscan evitar que se siga presentando, puesto a que les pueden generar pérdidas, desde pocas, hasta considerables.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Comentó que esta acción ha sido muy difícil de erradicar, sin embargo, trabajan arduamente para no verse afectados y para que no se presente más. Añadió que a raíz de que la juventud quiere sacar para sus vicios les da por robar maíz, en donde por las noches llegan a los predios agrícolas y ponen en práctica el robo “hormiga”.

“Se roban de tres a cinco costales, y pues eso desgraciadamente no se ha podido controlar y eso genera mermas, aunado a la falta de agua, donde tendremos mermas por el cuarto riego que dimos y vamos a tener una pequeña diferencia de producción en maíz, y ese robo “hormiga” que se sigue dando también le abona más a la pérdida de producción”, dijo.

Asimismo, el líder agrícola señaló que ha sido muy difícil detectar a quienes incurren en esta práctica, ya que lo hacen por las noches y ellos se percatan hasta el día siguiente cuando emplean sus recorridos, destacando así que por eso los productores no lo denuncian, al no darse cuenta.

Indicó que es importante que los productores estén al pendiente de los cultivos con los recorridos correspondientes, para que se percaten que los predios no están solos y con ello haya menos oportunidad de que se lleven costales.

Leer más: Productores de la Región del Évora hurtan agua para sus cultivos

Para finalizar el presidente del Módulo de Riego V-II recalcó que los predios lo que requieren es que los agricultores estén al tanto de los cultivos, para sufrir lo menos robos que se puedan.

“El productor debe estar al tanto y el que detecte alguna persona, hacer el llamado inmediatamente, para que la autoridad actúe, porque de la otra manera no puede la autoridad actuar si no hay una denuncia y si no se encuentra a una persona in fraganti en el hecho”, concluyó.

Rubén Rocha Moya hará recorrido por Sinaloa

Síguenos en