Rocha Moya gestionará políticas públicas a favor de ganaderos de Sinaloa

Sinaloa.- Al encabezar la Asamblea digital informativa “Sector ganadero en la Legislación 4T”, en el marco de su Segundo Informe de Labores Legislativas, el senador Rubén Rocha Moya se comprometió a ser gestor de las políticas públicas necesarias para resolver los problemas de esta actividad.

“El problema de la pérdida del estatus sanitario, que impide que los ganaderos de Sinaloa puedan entrar al mercado norteamericano, se debe a la falta de políticas públicas adecuadas”, puso como ejemplo el legislador de Morena por Sinaloa.

El presidente de la Comisión de Educación del Senado dialogó en modalidad virtual, la tarde de este viernes, con 50 productores de ganado y leche de todo el estado, líderes e integrantes de uniones, asociaciones, clústeres y empresas comercializadoras, así como médicos veterinarios.

Rocha Moya se ofreció a representar ante las instancias y autoridades correspondientes las peticiones de los ganaderos de que se resuelva el problema de la sobrerregulación de la actividad, es decir, de la aplicación de lo que consideran medidas excesivas, como es el caso del traslado de sus animales.

Señaló que ha platicado con el titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, sobre que Sinaloa requiere un esquema de comercialización de becerros, pues en otros estados tienen mayor valor.

“También está el tema de la comercialización de la leche, somos deficitarios en la producción de becerros como en la producción de leche, no debiéramos incluso tener problemas de comercialización, sin embargo, los tenemos”, resaltó.

Rocha Moya puntualizó que en cuanto al presupuesto federal 2021 se está en tiempo muy oportuno para ver, revisar y discutir los programas de beneficio para el sector ganadero sinaloense, actividad de la que dependen 40 mil familias.

“Quiero decirles, no me gusta presumir que tengo cercanía, amistad, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, él y yo nos conocemos desde el 98 cuando fui candidato a gobernador, y le he comentado, le he detallado, nuestra actividad, de nuestras empresas que están más allá del estado, que estamos dando ejemplo de productividad, pero también la necesidad de apoyar esa base tan importante”, expresó.

El legislador afirmó que ha querido llevar siempre la agenda de los sinaloenses al Senado, donde ha sacado puntos de acuerdo unánimes en los temas de maíz y del tomate, por ejemplo, y con la misma disposición se ofrece a ser representante de los intereses de los ganaderos.