Rompen acuerdo, siembran y ponen en riesgo el ciclo en la Región del Évora

Angostura, Sinaloa.- Una vez más no se está respetando el plan de siembra otoño-invierno acordado por los usuarios del Módulo de Riego 74-1. Se informó que se ha detectado a algunos productores en la Región del Évora que ya están sembrando cultivos que no fueron permitidos para este ciclo y se corre el riesgo de robo de agua.

Algunos de los socios han sido detectados con la siembra de cultivos como maíz y sorgo, los cuales no fueron acordados y no cuentan con los permisos, pero lo más preocupante es que dichas siembras, de las que no se conoce con exactitud cuántas ni dónde, ponen en riesgo al ciclo agrícola, porque faltan varios meses para que concluya.

Como una problemática más complicada ante el año de sequía 2020 y que se sigue padeciendo describió la situación que se enfrenta el presidente del módulo, Andrés Urías. Informó que este tema fue uno de los motivos por los que se convocó a la asamblea realizada el pasado domingo.

Tal pareciera que el reiterado llamado que se viene haciendo a los socios desde hace años, de respetar los acuerdos y apegarse a la realidad ante la carestía de agua, no tiene eco en los productores que buscan sus propios intereses y le apuestan por cultivos de mayor demanda, aunque eso implique perjudicar las siembras que están en su última etapa de desarrollo.

Parte de las medidas que fueron implementadas para la cobertura del riego son los rescates de agua, que ya están al 100 por ciento, y la operación de todos los pozos, porque los drenes están a muy bajo nivel de agua.

Andrés Urías expuso que se levantará acta administrativa a quien robe agua, y habrá de pagar la cantidad de 6 mil pesos y 12 mil pesos por reincidir. Si no paga quedará registrado como deudor y no podrá realizar un trámite futuro en el módulo 74-1.