Sancionarán a productores quema socas en el Valle del Carrizo en Sinaloa

Sinaloa.- Acciones firmes contra los quema socas comenzarán a aplicarse en lo inmediato en el Valle del Carrizo, al norte de Sinaloa, en donde es urgente frenar este grave problema, por el deterioro que se causa el medio ambiente en perjuicio de la salud de los pobladores, y los daños que se causa a los propios predios de cultivo, advirtió Víctor Alonso García nieblas.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo señaló que las acciones comenzarán a aplicarse en breve ya y por lo pronto ya tienen dictaminadas 2 mil, de las 45 mil hectáreas que se establecieron con los cultivos de trigo y maíz durante la temporada de otoño invierno 2020-2021 que acaba de concluir en el valle, en dónde se comprobó que se realizó esta irregular práctica.

Explicó que evidentemente se trata de acciones firmes que no tienen antecedentes contra los quema socas, pero aseguró que éstas son necesarias, ya que por la vía de la concientización y el constante llamado que se les ha estado haciendo por todos los medios posibles para que no quemen las socas y mejor las incorporen a los terrenos, ya que de esa manera mejorarán incluso sus niveles de materia orgánica, no han dado resultado y lamentablemente siguen incurriendo en esta indebida acción que no solamente afecta la calidad de los terrenos, sino que además atenta contra la salud de todos los pobladores porque son finalmente los que reciben la contaminación que generan las humaredas que se generan en los predios que se queman.

Sanciones económicas

El máximo directivo del organismo encargado de vigilar la fitosanidad del Valle del Carrizo indicó que se tiene el firme propósito de hacer frente a este problema y si para ello se tiene que llegar a a la aplicación de las sanciones económicas que ya se encuentran enmarcadas tanto a nivel municipal como estatal, se tendrá que llegar hasta esta instancia, pues ya no es posible seguir así.

“Debemos detener esto, porque ahí está la clave de que tengamos lluvias en abundancia en la región, de que la gente no se enferme de enfermedades pulmonares y aparte de los daños que están ocasionando a sus propias parcelas”.

Cuestionado sobre el mecanismo que emplearán para que la sanción realmente se ejerza, indicó que el acuerdo alcanzado es notificarle al productor que va a ser sancionado, independientemente de la forma como lo haya hecho, si le quemaron, si lo quemó el intencionalmente, si lo quemó el rentero, si lo quemó una persona externa, como quiera que sea la responsabilidad va a caer sobre el dueño de la parcela y tendrá que llevarse un proceso de investigación y de análisis para la aplicación de la sanción.

