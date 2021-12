Piden mayor seguridad en El Vallado

Quienes hacen el llamado al secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Mauricio García Rodríguez, son los vecinos de la colonia El Vallado, pues aseguran que, por falta de vigilancia, en el sector se registran constantes asaltos y robos en domicilios, por lo que solicitan que se les brinde mayor seguridad con constantes rondines de patrullas en el sector popular. Si usted es de los vecinos afectados, ponga la denuncia al “fon” (667) 760-1427.

> Pachanga para recibir el 2022

El que anda que le urge un buen jalón de orejas es el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, pues, pese a que las cifras por contagios covid-19 van que vuelan pa’rriba en el puerto, él anda pensando y organizando una megafiesta para recibir el 2022 con bombo y platillo. Quesque tendrán todo bajo control pa que no haya contagios, aunque algunos funcionarios afirman que aún no hay permiso pa tal evento, otros afirman que ya se está trabajando en el tema de protocolos sanitarios. Pa más información sobre fiestas y permisos, puedes llamar al 669-915-8007, con el alcalde Luis Guillermo Benítez.

> Renta de pangas

La raza de La Cuchilla, en Ahome, ya no aguanta los ríos de aguas negras, y es que por la calle 20 de Noviembre y el callejón N. Mendoza hay agua chocolatosa estancada y no saben cómo cruzarlas, por lo que no han descartado rentar pangas para poder cruzarla. Es por ello que los habitantes de ese sector están pidiendo que le echen una llamadita al gerente de la Japama, Raúl Pérez Miranda, para que repare el drenaje sanitario, pues las aguas negras no dejan de fluir, para quien quiera apoyar a esa raza, el teléfono de la paramunicipal es el 668-812-0404; no dejen de llamarle, ya que, si no lo hacen, los vecinos de La Cuchilla no podrán salir de sus casas a disfrutar de las fiestas decembrinas.

> Calles intransitable

La comunidad de El Tecomate, Mocorito, goza de un buen tramo de carretera que pasa por la calle principal, sin embargo, las calles dentro del poblado no tienen pavimento y esto es un problema para los vecinos, pues dicen que cuando salen van botando para un lado y otro en los carros y casi se les cae la mollera, porque los caminos son un tanto rocosos y complicados para transitar, más en estos días que se deja venir la raza de fuera, aumentando el tránsito por las calles y generando la aparición de más baches. Por eso, la raza de El Tecomate invita al director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Fernando Nájar López, a que se dé una vuelta a esta comunidad y, ya de paso, si no es mucha molestia, que traiga consigo una motoconformadora para que no vaya de oquis y aproveche para darles una raspadita, por lo que si alguien quiere echarle la mano a los vecinos de El Tecomate, le eche una llamadita al funcionario al 673-735-0292.

> Urge un buen estratega

La dirección de Obras y Servicios Públicos en Guasave busca a un estratega que tenga experiencia en trabajar bajo presión, sepa hacer informes y coordinar actividades, para que se encargue de hacer la logística y la ruta a seguir en la rehabilitación de calles, de forma que sea más eficiente y rápida, pues la raza se queja mucho por el mal estado de las vialidades. Si te interesa, puedes contactar al mero mero de la dirección, Esaú López, al teléfono 687-871-8702.